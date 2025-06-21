Самый комфортный строящийся ЖК находится под Челябинском в Сосновском районе

Один самых комфортных ЖК «Голос L — Town» строится под Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в июне 2025 года в топ-5 самых благоприятных для жизни ЖК вошли «Голос L — Town», «Привилегия», «Никс про на Лесопарковой», «Манхэттен», «Голос Кашириных». ЖК имеют развитую инфраструктуру, высокое качество строительства, там чистый воздух. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Один из самых благоприятных для проживания строящихся ЖК — „Голос L — Town“ (застройщик „Голос Девелопмент“), квартиры там стоят от 125 000 до 152 000 рублей за „квадрат“. У этого микрорайона большое будущее. В ближайшее время там появится школа, уже достраивают детский сад. В ЖК жилье высокого класса и чистый воздух. Это довольно перспективное направление», — сообщила Шатрукова.

На втором месте в рейтинге — микрорайон «Твоя Привилегия» с хорошей инфраструктурой. Там образовательный центр, детские сады, магазины, аптеки и все необходимое для жизни. Также из плюсов — свежий воздух. И самое главное, что теперь микрорайон расположен в черте города. Стоимость квартир там варьируется в диапазоне от 140 000 до 170 000 рублей за квадратный метр.

Третью и четвертую строчки в рейтинге самых комфортных для проживания строящихся жилых комплексов Челябинска занимают ЖК «Никс про на Лесопарковой» (от 190 000 рублей) и «Манхэттен» (от 156 000 до 180 000 рублей). В топ лучших они попали за близость к центру города и одновременно — к городскому бору.

На пятой строчке — строящийся ЖК «Голос Кашириных». Там хорошая инфраструктура, комплекс расположен в перспективном районе, к тому же это уникальный проект. Он отличается от многих других прежде всего своим концептуальным решением, в том числе архитектурой и планировкой квартир. Стоимость квартир в комплексе достигает от 169 до 208 тысяч рублей за квадратный метр.

Сосновский район, Кременкульское поселение, поселок Терема, ЖК «Голос L — Town» сайт «Авито»

В микрорайоне «Твоя привилегия» развитая инфраструктура: хороший образовательный центр, детсады, к тому же теперь микрорайон находится в черте города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЖК Манхэттен комфортно жить, поскольку там развита инфраструктура, комплекс расположен недалеко от центра и рядом с городским бором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЖК на Лесопарковой рядом находится городской бор, а до центра — рукой подать, развита инфраструктура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЖК «Голос Кашириных» расположен в перспективном районе, это уникальный проект сайт «Авито»