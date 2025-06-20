20 июня 2025

Старый убираем, новый — засыпаем: ветеран СВО решил насущную проблему челябинцев

Ветеран СВО Рожков: на детские площадки в Рощино стали завозить чистый песок
© Служба новостей «URA.RU»
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Рожков помог в решении вопроса жителей челябинского поселка
Рожков помог в решении вопроса жителей челябинского поселка Фото:

В поселке Рощино Челябинской области после обращений местных жителей на детских площадках появился свежий чистый песок. Работу по его доставке удалось организовать совместно с благотворительным фондом «Объединение.РФ». Об этом в своем telegram-канале сообщил участник специальной военной операции Алексей Рожков.

«Кто-то скажет — мелочь. А для родителей и ребят, играющих каждый день, — это вопрос безопасности, уюта и заботы. После обращений жителей Рощино фонд организовал доставку свежего, чистого песка. Сегодня начали развозить его по дворам Рощино», — отметил ветеран СВО из Челябинска Рожков.

По словам военнослужащего, замена песка в песочницах на детских площадках — один из частых вопросов, который поступает ему в ходе встречи с челябинцами. Рожков подчеркнул, что рад содействовать в решении проблемы для юных жителей региона.

Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Рожков совместно с Центром занятости Челябинска и реготделением госфонда «Защитники Отечества» провел встречу с ведущими работодателями региона. Теперь он помогает военнослужащим как зампредседателя ассоциации ветеранов СВО и координатор проектов фонда «Объединение.РФ».

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В поселке Рощино Челябинской области после обращений местных жителей на детских площадках появился свежий чистый песок. Работу по его доставке удалось организовать совместно с благотворительным фондом «Объединение.РФ». Об этом в своем telegram-канале сообщил участник специальной военной операции Алексей Рожков. «Кто-то скажет — мелочь. А для родителей и ребят, играющих каждый день, — это вопрос безопасности, уюта и заботы. После обращений жителей Рощино фонд организовал доставку свежего, чистого песка. Сегодня начали развозить его по дворам Рощино», — отметил ветеран СВО из Челябинска Рожков. По словам военнослужащего, замена песка в песочницах на детских площадках — один из частых вопросов, который поступает ему в ходе встречи с челябинцами. Рожков подчеркнул, что рад содействовать в решении проблемы для юных жителей региона. Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Рожков совместно с Центром занятости Челябинска и реготделением госфонда «Защитники Отечества» провел встречу с ведущими работодателями региона. Теперь он помогает военнослужащим как зампредседателя ассоциации ветеранов СВО и координатор проектов фонда «Объединение.РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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