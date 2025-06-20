Старый убираем, новый — засыпаем: ветеран СВО решил насущную проблему челябинцев

В поселке Рощино Челябинской области после обращений местных жителей на детских площадках появился свежий чистый песок. Работу по его доставке удалось организовать совместно с благотворительным фондом «Объединение.РФ». Об этом в своем telegram-канале сообщил участник специальной военной операции Алексей Рожков.
«Кто-то скажет — мелочь. А для родителей и ребят, играющих каждый день, — это вопрос безопасности, уюта и заботы. После обращений жителей Рощино фонд организовал доставку свежего, чистого песка. Сегодня начали развозить его по дворам Рощино», — отметил ветеран СВО из Челябинска Рожков.
По словам военнослужащего, замена песка в песочницах на детских площадках — один из частых вопросов, который поступает ему в ходе встречи с челябинцами. Рожков подчеркнул, что рад содействовать в решении проблемы для юных жителей региона.
Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Рожков совместно с Центром занятости Челябинска и реготделением госфонда «Защитники Отечества» провел встречу с ведущими работодателями региона. Теперь он помогает военнослужащим как зампредседателя ассоциации ветеранов СВО и координатор проектов фонда «Объединение.РФ».
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