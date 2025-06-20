20 июня 2025

В Магнитогорске многотонный МАЗ столкнулся с трамваем из-за пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Многотонный грузовик занесло, и он врезался в трамвай
Многотонный грузовик занесло, и он врезался в трамвай Фото:

В Магнитогорске МАЗ столкнулся с трамваем. Водитель грузового автомобиля уточнил, что пытался избежать наезда на пешехода, рассказали в Госавтоинспекции города.

«В пятницу, 20 июня, 58-летний водитель автомобиля „МАЗ“ не справился с управлением, допустил занос с выездом на трамвайные пути, где совершил столкновение со встречно следующим трамваем. Мужчина пояснил, что применил экстренное торможение перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы избежать наезда на пешехода, переходившего проезжую часть», — уточнили в ведомстве. 

В аварии никто не пострадал. Трамвай и большегруз получили механические повреждения. Из-за ДТП временно приостановили движение вагонов по ул. Вокзальной. Проводится административное расследование.

МАЗ пытался избежать наезда на пешехода, в результате врезался в трамвай
МАЗ пытался избежать наезда на пешехода, в результате врезался в трамвай
Фото:

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В Магнитогорске МАЗ столкнулся с трамваем. Водитель грузового автомобиля уточнил, что пытался избежать наезда на пешехода, рассказали в Госавтоинспекции города. «В пятницу, 20 июня, 58-летний водитель автомобиля „МАЗ“ не справился с управлением, допустил занос с выездом на трамвайные пути, где совершил столкновение со встречно следующим трамваем. Мужчина пояснил, что применил экстренное торможение перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы избежать наезда на пешехода, переходившего проезжую часть», — уточнили в ведомстве.  В аварии никто не пострадал. Трамвай и большегруз получили механические повреждения. Из-за ДТП временно приостановили движение вагонов по ул. Вокзальной. Проводится административное расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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