В Магнитогорске МАЗ столкнулся с трамваем. Водитель грузового автомобиля уточнил, что пытался избежать наезда на пешехода, рассказали в Госавтоинспекции города.
«В пятницу, 20 июня, 58-летний водитель автомобиля „МАЗ“ не справился с управлением, допустил занос с выездом на трамвайные пути, где совершил столкновение со встречно следующим трамваем. Мужчина пояснил, что применил экстренное торможение перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы избежать наезда на пешехода, переходившего проезжую часть», — уточнили в ведомстве.
В аварии никто не пострадал. Трамвай и большегруз получили механические повреждения. Из-за ДТП временно приостановили движение вагонов по ул. Вокзальной. Проводится административное расследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!