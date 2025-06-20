20 июня 2025

Губернатор Текслер поблагодарил Цискаридзе за выступление в челябинском театре

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Алексей Текслер и Николай Цискаридзе встретились перед концертом для подписания соглашения
Алексей Текслер и Николай Цискаридзе встретились перед концертом для подписания соглашения Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил российского артиста балета, педагога, ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе за выступление воспитанников его образовательного учреждения в оперном театре. Слова признательности он написал в своем telegram-канале.

«Признателен Николаю Максимовичу Цискаридзе и Академии русского балета за замечательный концерт и возможность нашим зрителям прикоснуться к великому искусству. Подписали соглашение о сотрудничестве. Это и мастер-классы преподавателей для студентов балетного отделения нашего института искусств, и приглашение выпускников Академии в труппу нашего театра оперы и балета, и многое другое», — написал глава региона.

Алексей Текслер выразил надежду, что сотрудничество с образовательным учреждением будет долгим и плодотворным. Вечером 21 июня в Челябинском театре оперы и балета состоялся выпускной концерт учащихся Академии русского балета. Аккомпанировал челябинский оркестр. 

Соглашение о сотрудничестве между Академией русского балета имени А. Я. Вагановой и правительством Челябинской области было подписано в рамках визита Николая Цискаридзе на балетный фестиваль, посвященный Екатерине Максимовой. Документ предусматривает совместные проекты для развития и популяризации балетного искусства в регионе. Ранее Цискаридзе также провел творческую встречу с жителями Челябинска.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил российского артиста балета, педагога, ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе за выступление воспитанников его образовательного учреждения в оперном театре. Слова признательности он написал в своем telegram-канале. «Признателен Николаю Максимовичу Цискаридзе и Академии русского балета за замечательный концерт и возможность нашим зрителям прикоснуться к великому искусству. Подписали соглашение о сотрудничестве. Это и мастер-классы преподавателей для студентов балетного отделения нашего института искусств, и приглашение выпускников Академии в труппу нашего театра оперы и балета, и многое другое», — написал глава региона. Алексей Текслер выразил надежду, что сотрудничество с образовательным учреждением будет долгим и плодотворным. Вечером 21 июня в Челябинском театре оперы и балета состоялся выпускной концерт учащихся Академии русского балета. Аккомпанировал челябинский оркестр.  Соглашение о сотрудничестве между Академией русского балета имени А. Я. Вагановой и правительством Челябинской области было подписано в рамках визита Николая Цискаридзе на балетный фестиваль, посвященный Екатерине Максимовой. Документ предусматривает совместные проекты для развития и популяризации балетного искусства в регионе. Ранее Цискаридзе также провел творческую встречу с жителями Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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