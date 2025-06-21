Жильцы элитной высотки в Челябинске незаконно захватили балконы

В Челябинске на проспекте Победы жильцы элитой высотки решили расширить свою жилплощадь за счет общих балконов и площадок у лифта. Самовольный захват общедомового имущества обернулся скандалом и судебными исками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
«Вместо свободного пространства в подъезде появились запертые на ключ кладовки — один из собственников даже занял две такие зоны на разных этажах. Управляющая компания потребовала убрать самовольные постройки, но жильцы проигнорировали требования. Тогда дело дошло до суда, который постановил: демонтировать перегородки, двери с замками, заделать дыры в стенах и покрасить их в цвет подъезда», — рассказали в пресс-службе приставов.
Судебные приставы Курчатовского района собрали нарушителей в холле и предупредили о последствиях, но те отнеслись к этому без должного внимания. В итоге на каждого из пятерых «захватчиков» наложили штраф за просрочку. Только после этого работы пошли активнее — двери и перегородки убрали. Однако стены жильцы восстанавливать не торопились, и приставам пришлось выписывать новые штрафы. И только после этого общедомовое имущество было приведено в порядок.
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