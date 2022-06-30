Медведев вспомнил пророчество Черномырдина об Украине

30 июня 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Медведев снова вспомнил слова Виктора Черномырдина о вступлении Украины в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова бывшего председателя правительства РФ Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз только после Турции, а Турция — никогда, все еще актуальны. Об этом заявил заместитель председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев во время выступления на X Петербургском международном юридическом форуме. «Слова Черномырдина о том, что Украина вступит в ЕС „после Турции, а Турция никогда“, актуальны до сих пор», — заявил Медведев. Он добавил, что решение о предоставлении статуса кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы — это «опереточное» действие, а его цель — «каким-то образом зацепить Россию». В апреле Дмитрий Медведев уже комментировал возможность Украины вступить в Евросоюз. Тогда он привел те же самые слова Виктора Черномырдина, который раньше занимал должность посла РФ на Украине. Страны Евросоюза приняли решение предоставить статус кандидатов Украине и Молдове 23 июня, сообщает Царьград. Западные аналитики утверждают, что страны не смогут вступить в ЕС, не выполнив ряд условий. В Украине ждут вступления в блок не раньше 2029 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Слова бывшего председателя правительства РФ Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз только после Турции, а Турция — никогда, все еще актуальны. Об этом заявил заместитель председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев во время выступления на X Петербургском международном юридическом форуме. «Слова Черномырдина о том, что Украина вступит в ЕС „после Турции, а Турция никогда“, актуальны до сих пор», — заявил Медведев. Он добавил, что решение о предоставлении статуса кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы — это «опереточное» действие, а его цель — «каким-то образом зацепить Россию». В апреле Дмитрий Медведев уже комментировал возможность Украины вступить в Евросоюз. Тогда он привел те же самые слова Виктора Черномырдина, который раньше занимал должность посла РФ на Украине. Страны Евросоюза приняли решение предоставить статус кандидатов Украине и Молдове 23 июня, сообщает Царьград. Западные аналитики утверждают, что страны не смогут вступить в ЕС, не выполнив ряд условий. В Украине ждут вступления в блок не раньше 2029 года.