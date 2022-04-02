Медведев вспомнил байку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

02 апреля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев напомнил байку с Черномырдиным о том, когда Киев вступит в ЕС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил байку с бывшим председателем правительства РФ, экс-послом на Украине Виктором Черномырдиным. Она посвящена тому, когда Киев вступит в Евросоюз. «В этом контексте одна историческая байка из недавнего прошлого. Слова, которые приписывают Виктору Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: „Когда Украина вступит в ЕС?“. Он очень быстро ответил: „Сразу после Турции“. „А Турция когда?“, — уточнили у него. „Турция? Никогда…“», — написал Медведев в Telegram. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Согласно данным захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, страны НАТО косвенно участвуют в конфликте, чтобы продиктовать свои условия мира. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в конце февраля. Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС «официально и быстро» сделает Украину кандидатом в ЕС. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил байку с бывшим председателем правительства РФ, экс-послом на Украине Виктором Черномырдиным. Она посвящена тому, когда Киев вступит в Евросоюз. «В этом контексте одна историческая байка из недавнего прошлого. Слова, которые приписывают Виктору Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: „Когда Украина вступит в ЕС?“. Он очень быстро ответил: „Сразу после Турции“. „А Турция когда?“, — уточнили у него. „Турция? Никогда…“», — написал Медведев в Telegram. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Согласно данным захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, страны НАТО косвенно участвуют в конфликте, чтобы продиктовать свои условия мира. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в конце февраля. Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС «официально и быстро» сделает Украину кандидатом в ЕС.