В соцсетях нашли компромат на сургутянку, матом унижавшую русских

01 июля 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

По мнению пользователей женщина не впервые допускает оскорбительные высказывания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пользователи соцсетей исследовали комментарии женщины из Сургута, замешанной в скандале с оскорблениями и угрозами в адрес русских, и утверждают, что она не впервые допускает оскорбляющие высказывания. Посты со скринами и ссылками, предположительно на ее прежние комментарии, появились в соцсетях. «Многие помнят скандал, который произошел в середине июня: 12-летнего мальчика унизили в магазине за длинные волосы и угрожали подстричь. На фоне всех комментаторов больше всех выделяется некая [женщина], которая пренебрежительно высказывалась о целом народе», — написал пользователь под ником Артур Бесфамильный в группе «ЧП СУРГУТ» в соцсети «ВКонтакте». Пост иллюстрируется скринами комментариев, где женщина нелицеприятно высказывается о подростке, а после обвиняет всех русских в пристрастии к спиртному: «Вы, русские, только бухать умеете». В той же группе анонимный пользователь выложил пост с четырьмя ссылками на различные истории, где женщина отметилась в подобных комментариях. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургуте произошел скандал. Поводом послужило видео, размещенное в общедомовом чате, на котором житель города просил провести воспитательную беседу с детьми, портящими общедомовое имущество, в ответ он подвергся нецензурным оскорблениям со стороны местной жительницы. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Пользователи соцсетей исследовали комментарии женщины из Сургута, замешанной в скандале с оскорблениями и угрозами в адрес русских, и утверждают, что она не впервые допускает оскорбляющие высказывания. Посты со скринами и ссылками, предположительно на ее прежние комментарии, появились в соцсетях. «Многие помнят скандал, который произошел в середине июня: 12-летнего мальчика унизили в магазине за длинные волосы и угрожали подстричь. На фоне всех комментаторов больше всех выделяется некая [женщина], которая пренебрежительно высказывалась о целом народе», — написал пользователь под ником Артур Бесфамильный в группе «ЧП СУРГУТ» в соцсети «ВКонтакте». Пост иллюстрируется скринами комментариев, где женщина нелицеприятно высказывается о подростке, а после обвиняет всех русских в пристрастии к спиртному: «Вы, русские, только бухать умеете». В той же группе анонимный пользователь выложил пост с четырьмя ссылками на различные истории, где женщина отметилась в подобных комментариях. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургуте произошел скандал. Поводом послужило видео, размещенное в общедомовом чате, на котором житель города просил провести воспитательную беседу с детьми, портящими общедомовое имущество, в ответ он подвергся нецензурным оскорблениям со стороны местной жительницы.