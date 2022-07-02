02 июля 2022
01 июля 2022

Мэр Сургута прервал трехдневное молчание по скандалу с южанкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Мэр Сургута убежден, что правоохранители обстоятельно разберутся в резонансном деле Фото:

Мэр Сургута Андрей Филатов, спустя три дня после начала скандала с южанкой, нецензурно оскорбившей русский народ, дал свою оценку ситуации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дам свою оценку ситуации с высказываниями и поведением Раи Мамедовой. Все будет по закону, уверен. Но если кто-то нарушает принятые нормы совместной жизни, он должен понимать, что может оказаться в ситуации, когда такому соседу в Сургуте не рады», — сообщает Филатов в соцсети.

Глава администрации выразил уверенность в том, что дело доведут до конца, будут проведены все необходимые экспертизы и процедуры. Он убежден, что любое нарушение получит неотвратимое наказание.

Филатов призвал горожан проявить терпение и дать время правоохранительным органам всесторонне разобраться в ситуации и вынести правовое решение. Также он сказал, что сургутяне терпеливые, спокойные и миролюбивые люди, но это не нужно воспринимать как слабость.

Ранее URA.RU рассказывало о скандале в Сургуте. Южанка, в ответ на просьбу провести воспитательную беседу с ребенком, оскорбила мужчину и весь русский народ. Ее поведение осудила мусульманская община, женщина принесла свои извинения, на нее заведено административное дело.

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Мэр Сургута Андрей Филатов, спустя три дня после начала скандала с южанкой, нецензурно оскорбившей русский народ, дал свою оценку ситуации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дам свою оценку ситуации с высказываниями и поведением Раи Мамедовой. Все будет по закону, уверен. Но если кто-то нарушает принятые нормы совместной жизни, он должен понимать, что может оказаться в ситуации, когда такому соседу в Сургуте не рады», — сообщает Филатов в соцсети. Глава администрации выразил уверенность в том, что дело доведут до конца, будут проведены все необходимые экспертизы и процедуры. Он убежден, что любое нарушение получит неотвратимое наказание. Филатов призвал горожан проявить терпение и дать время правоохранительным органам всесторонне разобраться в ситуации и вынести правовое решение. Также он сказал, что сургутяне терпеливые, спокойные и миролюбивые люди, но это не нужно воспринимать как слабость. Ранее URA.RU рассказывало о скандале в Сургуте. Южанка, в ответ на просьбу провести воспитательную беседу с ребенком, оскорбила мужчину и весь русский народ. Ее поведение осудила мусульманская община, женщина принесла свои извинения, на нее заведено административное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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