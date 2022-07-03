В ХМАО на южанку, унизившую русских, подали в суд

Пострадавший ждет объективного разбирательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сургутянин Дмитрий Кожеватов, на которого обрушилась с оскорблениями Рая Мамедова, угрожая ему физической расправой и сексуальным насилием, готов судиться с женщиной до победного конца. Мужчина беспокоится, что делу могут не дать хода и намерен жаловаться во все инстанции. Об этом URA.RU рассказал пострадавший.

«Во-первых дело нужно довести до логического завершения. Потому что говорят, что дело хотят свести на административную статью. Во-вторых, она много наговорила в мой адрес. Но главное, чтоб дело довели до конца и не было никаких поблажек», — рассказал Кожеватов.

От более подробных комментариев Дмитрий отказался, сославшись на некоторые юридические моменты. Как сообщил адвокат, более подробно они готовы все обсудить после завершения доследственной проверки. «Мы сейчас дождемся результатов доследственной проверки, это буквально несколько дней. Забегать вперед не будем, сейчас там экспертиза лингвистическая проходит, дождемся ее завершения и посмотрим, что установлено», — сообщил адвокат Роман Барышников.

Ранее URA.RU сообщало, что в деле с Раей Мамедовой появился еще один пострадавший. Мать участника скандала с южанкой, которому женщина угрожала физической расправой и сексуальным насилием, будет писать заявление на Мамедову. После случившегося у сургутянки ухудшилось здоровье.