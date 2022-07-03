В ХМАО появился новый пострадавший от южанки, унизившей русских

04 июля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

У мамы оппонента Раи Мамедовой ухудшилось здоровье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мать участника скандала с Раей Мамедовой из Сургута, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой ему, родственникам и всем русским, на фоне происходящих событий ухудшилось здоровье. Женщина собирается обращаться в поисках справедливости в полицию. Об этом URA.RU сообщил ее сын, с которым у Мамедовой и произошел конфликт. «Пострадала морально и физически у меня мама. Поедем в отделение [полиции], мама будет писать заявление на нее [Раю Мамедову], потому что в связи с этой ситуацией и ее высказываниями у мамы очень сильно ухудшилось состояние здоровья», — Дмитрий Кожеватов. В помощь сургутянину жители города организовали сбор средств на адвоката. Кроме этого, в социальных сетях города стали распространяться слухи о том, что мужчина якобы не просто снял видео, как дети портили лифт, а оскорблял их нецензурными словами и приставал к некоторым. «Это наговор. Меня все соседи знают. Я буквально вчера видел в подъезде этих детей, что были в лифте, и они даже говорят, что ничего подобного не было», — Кожеватов. Ранее URA.RU сообщало, что южанка угрожала мужчине, который упрекнул ее детей в порче лифта, физической расправой и изнасилованием. Кроме этого, она, обещая совершить половой акт с гробами умерших родственников своих оппонентов, а также подробно рассказала, как будет унижать русских. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Мать участника скандала с Раей Мамедовой из Сургута, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой ему, родственникам и всем русским, на фоне происходящих событий ухудшилось здоровье. Женщина собирается обращаться в поисках справедливости в полицию. Об этом URA.RU сообщил ее сын, с которым у Мамедовой и произошел конфликт. «Пострадала морально и физически у меня мама. Поедем в отделение [полиции], мама будет писать заявление на нее [Раю Мамедову], потому что в связи с этой ситуацией и ее высказываниями у мамы очень сильно ухудшилось состояние здоровья», — Дмитрий Кожеватов. В помощь сургутянину жители города организовали сбор средств на адвоката. Кроме этого, в социальных сетях города стали распространяться слухи о том, что мужчина якобы не просто снял видео, как дети портили лифт, а оскорблял их нецензурными словами и приставал к некоторым. «Это наговор. Меня все соседи знают. Я буквально вчера видел в подъезде этих детей, что были в лифте, и они даже говорят, что ничего подобного не было», — Кожеватов. Ранее URA.RU сообщало, что южанка угрожала мужчине, который упрекнул ее детей в порче лифта, физической расправой и изнасилованием. Кроме этого, она, обещая совершить половой акт с гробами умерших родственников своих оппонентов, а также подробно рассказала, как будет унижать русских.