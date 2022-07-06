Youtube заблокировал обращение Соловьева к мэру Первоуральска

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Высказывания Соловьева посчитали грубыми Фото:

Видеохостинг YouTube признал, что видеообращение телеведущего Владимира Соловьева к мэру Первоуральска Игорю Кабцу оскорбительно и нарушает нормы использования хостинга. Видео было удалено.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Первоуральска на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил картинку, на которой свердловский губернатор Евгений Куйвашев срубает голову Соловьева мечом. После этого телеведущий в прямом эфире программы «Соловьев Live» ответил Кабцу и сказал, что тот «вылизывает задницу своему начальнику».

«Американский видеохостинг YouTube заступился за главу города Первоуральска Игоря Кабца — он заблокировал видео на котором телеведущий Соловьев обвиняет мэра в попытке „вылизать зад губернатору“», — рассказывает информационное агентство Pervo.info.

Редактор издания скачал высказывание Соловьева и опубликовал его в Youtube-канале. Однако уже через несколько дней агентство обнаружило, что видео удалено, потому что высказывание Соловьева нарушает нормы сообщества. Видеоканал самого телеведущего хостинг заблокировал еще в начале марта.

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Видеохостинг YouTube признал, что видеообращение телеведущего Владимира Соловьева к мэру Первоуральска Игорю Кабцу оскорбительно и нарушает нормы использования хостинга. Видео было удалено. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Первоуральска на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил картинку, на которой свердловский губернатор Евгений Куйвашев срубает голову Соловьева мечом. После этого телеведущий в прямом эфире программы «Соловьев Live» ответил Кабцу и сказал, что тот «вылизывает задницу своему начальнику». «Американский видеохостинг YouTube заступился за главу города Первоуральска Игоря Кабца — он заблокировал видео на котором телеведущий Соловьев обвиняет мэра в попытке „вылизать зад губернатору“», — рассказывает информационное агентство Pervo.info. Редактор издания скачал высказывание Соловьева и опубликовал его в Youtube-канале. Однако уже через несколько дней агентство обнаружило, что видео удалено, потому что высказывание Соловьева нарушает нормы сообщества. Видеоканал самого телеведущего хостинг заблокировал еще в начале марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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