Youtube заблокировал обращение Соловьева к мэру Первоуральска

Высказывания Соловьева посчитали грубыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Видеохостинг YouTube признал, что видеообращение телеведущего Владимира Соловьева к мэру Первоуральска Игорю Кабцу оскорбительно и нарушает нормы использования хостинга. Видео было удалено.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Первоуральска на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил картинку, на которой свердловский губернатор Евгений Куйвашев срубает голову Соловьева мечом. После этого телеведущий в прямом эфире программы «Соловьев Live» ответил Кабцу и сказал, что тот «вылизывает задницу своему начальнику».

«Американский видеохостинг YouTube заступился за главу города Первоуральска Игоря Кабца — он заблокировал видео на котором телеведущий Соловьев обвиняет мэра в попытке „вылизать зад губернатору“», — рассказывает информационное агентство Pervo.info.

Редактор издания скачал высказывание Соловьева и опубликовал его в Youtube-канале. Однако уже через несколько дней агентство обнаружило, что видео удалено, потому что высказывание Соловьева нарушает нормы сообщества. Видеоканал самого телеведущего хостинг заблокировал еще в начале марта.