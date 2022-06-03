Грубый ответ свердловского мэра Соловьеву привлек внимание Собчак. Скрин

03 июня 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Игорь Кабец нестандартно дал понять, что выступает на стороне шефа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Мэр Первоуральска (Свердлвоская область) Игорь Кабец дерзко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который с конца апреля находится в публичной перепалке со статусными екатеринбуржцами. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник разместил картинку, на которой губернатор Евгений Куйвашев срубает голову Соловьеву джедайским мечом. «Да пребудет с нами сила», — подписал картинку Кабец. На момент публикации его пост посмотрели 610 раз. Под ним 91 лайк и 130 комментариев. Мнения подписчиков Кабеца разделились: кто-то высказал ему одобрение, а кто-то осудил. На сообщение Кабеца отреагировала блогер Ксения Собчак — через свой telegram-канал «Осторожно новости». «Еще один ответ Владимиру Соловьеву на критику Урала», — анонсировал автор. Игорь Кабец опубликовал свой пост еще 1 июня Фото: скриншот Как писало URA.RU, 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. В ответ Соловьев начал регулярно критиковать Куйвашева в своих эфирах, делая акцент в основном на том, что губернатор почти не высказывается на тему военной спецоперации РФ на Украине. Куйвашев отреагировал на выпады журналиста лишь однажды — 31 мая, когда разгорался ЛГБТ-скандал вокруг екатеринбургской гимназии №12. Соловьев призывал разобраться с лицеем, где 12 мая ученики исполнили танец в розовых футболках. А Куйвашев вступился за директора после стихийного митинга родителей. «Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — написал Куйвашев во «ВКонтакте». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Мэр Первоуральска (Свердлвоская область) Игорь Кабец дерзко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который с конца апреля находится в публичной перепалке со статусными екатеринбуржцами. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник разместил картинку, на которой губернатор Евгений Куйвашев срубает голову Соловьеву джедайским мечом. «Да пребудет с нами сила», — подписал картинку Кабец. На момент публикации его пост посмотрели 610 раз. Под ним 91 лайк и 130 комментариев. Мнения подписчиков Кабеца разделились: кто-то высказал ему одобрение, а кто-то осудил. На сообщение Кабеца отреагировала блогер Ксения Собчак — через свой telegram-канал «Осторожно новости». «Еще один ответ Владимиру Соловьеву на критику Урала», — анонсировал автор. Как писало URA.RU, 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. В ответ Соловьев начал регулярно критиковать Куйвашева в своих эфирах, делая акцент в основном на том, что губернатор почти не высказывается на тему военной спецоперации РФ на Украине. Куйвашев отреагировал на выпады журналиста лишь однажды — 31 мая, когда разгорался ЛГБТ-скандал вокруг екатеринбургской гимназии №12. Соловьев призывал разобраться с лицеем, где 12 мая ученики исполнили танец в розовых футболках. А Куйвашев вступился за директора после стихийного митинга родителей. «Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — написал Куйвашев во «ВКонтакте».