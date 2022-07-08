Клишас: смертная казнь в РФ появится только в новой Конституции

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
При действующей Конституции вернуть смертную казнь в России невозможно, заявил Андрей Клишас Фото:

Смертная казнь в России может появиться только в случае принятия новой Конституции. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире телеканала «Россия 24».

«В России смертная казнь невозможна в силу внутренних причин. Благодаря Конституционному суду сложился такой режим, при котором вернуть смертную казнь невозможно. Это возможно только при принятии новой Конституции», — сказал Клишас.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода России из Совета Европы в стране могут вернуть смертную казнь, пишет RT. В Кремле заявили, что пока не рассматривают такую возможность. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что смертную казнь нельзя вернуть с помощью парламентского закона или референдума.

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Смертная казнь в России может появиться только в случае принятия новой Конституции. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире телеканала «Россия 24». «В России смертная казнь невозможна в силу внутренних причин. Благодаря Конституционному суду сложился такой режим, при котором вернуть смертную казнь невозможно. Это возможно только при принятии новой Конституции», — сказал Клишас. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода России из Совета Европы в стране могут вернуть смертную казнь, пишет RT. В Кремле заявили, что пока не рассматривают такую возможность. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что смертную казнь нельзя вернуть с помощью парламентского закона или референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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