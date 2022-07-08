Клишас: смертная казнь в РФ появится только в новой Конституции

08 июля 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

При действующей Конституции вернуть смертную казнь в России невозможно, заявил Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смертная казнь в России может появиться только в случае принятия новой Конституции. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире телеканала «Россия 24». «В России смертная казнь невозможна в силу внутренних причин. Благодаря Конституционному суду сложился такой режим, при котором вернуть смертную казнь невозможно. Это возможно только при принятии новой Конституции», — сказал Клишас. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода России из Совета Европы в стране могут вернуть смертную казнь, пишет RT. В Кремле заявили, что пока не рассматривают такую возможность. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что смертную казнь нельзя вернуть с помощью парламентского закона или референдума. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Смертная казнь в России может появиться только в случае принятия новой Конституции. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире телеканала «Россия 24». «В России смертная казнь невозможна в силу внутренних причин. Благодаря Конституционному суду сложился такой режим, при котором вернуть смертную казнь невозможно. Это возможно только при принятии новой Конституции», — сказал Клишас. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода России из Совета Европы в стране могут вернуть смертную казнь, пишет RT. В Кремле заявили, что пока не рассматривают такую возможность. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что смертную казнь нельзя вернуть с помощью парламентского закона или референдума.