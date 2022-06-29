Глава КС рассказал, как вернуть смертную казнь в России

29 июня 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательства, подчеркнул Валерий Зорькин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возвращение к смертной казни в России возможно только к случае принятия новой Конституции. Об этом сообщил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Трансляция шла на официальном сайте форума. «Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — сказал Зорькин. Председатель КС отметил, что России сейчас не следует сворачивать с пути гуманизации законодательства. «Не следует отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призывы многих политиков», — заявил Зорькин. В Кремле заявили, что не рассматривают возможность отмены моратория на смертную казнь. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода России из Совета Европы в стране могут вернуть смертную казнь, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Возвращение к смертной казни в России возможно только к случае принятия новой Конституции. Об этом сообщил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Трансляция шла на официальном сайте форума. «Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — сказал Зорькин. Председатель КС отметил, что России сейчас не следует сворачивать с пути гуманизации законодательства. «Не следует отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призывы многих политиков», — заявил Зорькин. В Кремле заявили, что не рассматривают возможность отмены моратория на смертную казнь. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода России из Совета Европы в стране могут вернуть смертную казнь, пишет RT.