В Кремле оценили идею возвращения смертной казни в России

02 июня 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Кремле вопроса о смертной казни на повестке дня не стоит, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Позиция российских властей касательно моратория на смертную казнь не поменялась. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Никак не менялась позиция на этот счет. Ситуация де факто никак не меняется, она де факто и де юре остается. В Кремле такого вопроса нет на повестке дня», — отметил он на конференц-колле. Ранее глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь в России, пишет MK.RU . Однако для этого должен пройти соответствующий референдум. Он также пояснил, что «это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в СССР», дополняет «Федеральное агентство новостей». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Позиция российских властей касательно моратория на смертную казнь не поменялась. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Никак не менялась позиция на этот счет. Ситуация де факто никак не меняется, она де факто и де юре остается. В Кремле такого вопроса нет на повестке дня», — отметил он на конференц-колле. Ранее глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь в России, пишет MK.RU. Однако для этого должен пройти соответствующий референдум. Он также пояснил, что «это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в СССР», дополняет «Федеральное агентство новостей».