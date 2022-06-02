В Кремле оценили идею возвращения смертной казни в России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле вопроса о смертной казни на повестке дня не стоит, заявил Дмитрий Песков Фото:

Позиция российских властей касательно моратория на смертную казнь не поменялась. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Никак не менялась позиция на этот счет. Ситуация де факто никак не меняется, она де факто и де юре остается. В Кремле такого вопроса нет на повестке дня», — отметил он на конференц-колле.

Ранее глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь в России, пишет MK.RU. Однако для этого должен пройти соответствующий референдум. Он также пояснил, что «это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в СССР», дополняет «Федеральное агентство новостей».

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Позиция российских властей касательно моратория на смертную казнь не поменялась. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Никак не менялась позиция на этот счет. Ситуация де факто никак не меняется, она де факто и де юре остается. В Кремле такого вопроса нет на повестке дня», — отметил он на конференц-колле. Ранее глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь в России, пишет MK.RU. Однако для этого должен пройти соответствующий референдум. Он также пояснил, что «это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в СССР», дополняет «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...