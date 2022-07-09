В комментариях под видео пользователи не одобряют поведение купающихся (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Дачном озере в Излучинске (ХМАО) местные жители ныряют в воду с опоры ЛЭП. Видео опубликовано в паблике «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Летняя атмосфера на Дачном озере», — гласит подпись под видео. «Это когда-нибудь плохо закончится для них», — написал в комментариях Амир Альмухаметов. «Их разве током не убьет?» — прокомментировала пользователь с ником Daria Rassvetova.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за сутки утонуло двое детей. Один случай произошел в Нижневартовском районе, другой — в Лангепасе.