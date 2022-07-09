09 июля 2022
08 июля 2022

Жители ХМАО ныряют в озеро с опоры линии электропередачи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, море, озеро, спасатель, водоем, вода
В комментариях под видео пользователи не одобряют поведение купающихся (архивное фото) Фото:

На Дачном озере в Излучинске (ХМАО) местные жители ныряют в воду с опоры ЛЭП. Видео опубликовано в паблике «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Летняя атмосфера на Дачном озере», — гласит подпись под видео. «Это когда-нибудь плохо закончится для них», — написал в комментариях Амир Альмухаметов. «Их разве током не убьет?» — прокомментировала пользователь с ником Daria Rassvetova.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за сутки утонуло двое детей. Один случай произошел в Нижневартовском районе, другой — в Лангепасе.

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На Дачном озере в Излучинске (ХМАО) местные жители ныряют в воду с опоры ЛЭП. Видео опубликовано в паблике «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Летняя атмосфера на Дачном озере», — гласит подпись под видео. «Это когда-нибудь плохо закончится для них», — написал в комментариях Амир Альмухаметов. «Их разве током не убьет?» — прокомментировала пользователь с ником Daria Rassvetova. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за сутки утонуло двое детей. Один случай произошел в Нижневартовском районе, другой — в Лангепасе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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