Экс-депутат Рады допустил убийство Шольца оружием для Украины

14 июля 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Канцлера ФРГ Олафа Шольца могут убить переданным Киеву оружием, считает Илья Кива Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Есть большая вероятность, что канцлера Германии Олафа Шольца и главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен могут убить с помощью оружия, предназначенного для Украины, так как значительная часть военной помощи возвращается в Европу через черный рынок. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Европа <…> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж [канцлера ФРГ Олафа] Шольца взорвут американским Javelin или самолет [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW», — написал экс-депутат Верховной Рады Украины в своем telegram-канале. Он считает, что западное оружие, предназначенное для Украины в руках европейских экстремистов, может угрожать жизни авторитетных политиков Европейского союза. Кива уверен, что большая часть вооружения, благодаря действиям контрабандистов на черном рынке, отправляется обратно в Европу, где попадает в руки организованных преступных групп. «Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через черный рынок», — считает он. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, сообщалось ранее.

Есть большая вероятность, что канцлера Германии Олафа Шольца и главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен могут убить с помощью оружия, предназначенного для Украины, так как значительная часть военной помощи возвращается в Европу через черный рынок. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Европа <…> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж [канцлера ФРГ Олафа] Шольца взорвут американским Javelin или самолет [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW», — написал экс-депутат Верховной Рады Украины в своем telegram-канале. Он считает, что западное оружие, предназначенное для Украины в руках европейских экстремистов, может угрожать жизни авторитетных политиков Европейского союза. Кива уверен, что большая часть вооружения, благодаря действиям контрабандистов на черном рынке, отправляется обратно в Европу, где попадает в руки организованных преступных групп. «Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через черный рынок», — считает он. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, сообщалось ранее.