В курганских магазинах косметики стали продавать секс-игрушки

Курганские филиалы сети «Л’Этуаль» выставили на продажу секс-игрушки, в магазинах товары появятся уже в конце июля. Об этом говорится на официальном сайте магазина косметики.
«Товар поступит со склада в Курган 26 июля. Курьерская доставка доступна бесплатно с 22 июля. Экспресс-доставка недоступна. Также с 23 июля можно осуществить самовывоз из пункта выдачи», — соответствующая информация указана для всех товаров из категории «секс-игрушки» в курганских магазинах «Л’Этуаль».
Всего на выбор представлено 265 товаров. Среди них есть известные зарубежные бренды, такие как Tenga, Satisfyer, Iroha, Gvibe и другие. Есть изделия для женщин, мужчин и для совместного использования. Стоимость товаров варьируется от 370 рублей до 35 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU проверил форму заказа товаров, изделия оказались доступны для покупки и их получения в Кургане.
URA.RU обратилось за комментарием к ООО «Алькор и Ко», владеющим сетью «Л’Этуаль», но на звонок никто не ответил. В курганских филиалах URA.RU прокомментировали ситуацию, однако не разрешили публиковать ответ без разрешения руководства из Москвы.
В курганских магазинах «Л’Этуаль» представлены более 260 изделий из категории «секс-игрушки»
сайт «Л’Этуаль», Курган
Секс-игрушки поступят со складов в курганские магазины после 26 июля
сайт «Л’Этуаль», Курган
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Курганские филиалы сети «Л’Этуаль» выставили на продажу секс-игрушки, в магазинах товары появятся уже в конце июля. Об этом говорится на официальном сайте магазина косметики. «Товар поступит со склада в Курган 26 июля. Курьерская доставка доступна бесплатно с 22 июля. Экспресс-доставка недоступна. Также с 23 июля можно осуществить самовывоз из пункта выдачи», — соответствующая информация указана для всех товаров из категории «секс-игрушки» в курганских магазинах «Л’Этуаль». Всего на выбор представлено 265 товаров. Среди них есть известные зарубежные бренды, такие как Tenga, Satisfyer, Iroha, Gvibe и другие. Есть изделия для женщин, мужчин и для совместного использования. Стоимость товаров варьируется от 370 рублей до 35 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU проверил форму заказа товаров, изделия оказались доступны для покупки и их получения в Кургане. URA.RU обратилось за комментарием к ООО «Алькор и Ко», владеющим сетью «Л’Этуаль», но на звонок никто не ответил. В курганских филиалах URA.RU прокомментировали ситуацию, однако не разрешили публиковать ответ без разрешения руководства из Москвы. До этого URA.RU писало, что курганские секс-шопы рассказали о трудностях с поставками и ценообразованием товаров в связи с санкциями и удорожанием ресурсов. В том числе уход иностранных брендов значительно повлиял на работу магазинов.