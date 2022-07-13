В курганских магазинах косметики стали продавать секс-игрушки

«Л’Этуаль» начал продавать секс-игрушки в Кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU

Курганские филиалы сети «Л’Этуаль» выставили на продажу секс-игрушки, в магазинах товары появятся уже в конце июля. Об этом говорится на официальном сайте магазина косметики.

«Товар поступит со склада в Курган 26 июля. Курьерская доставка доступна бесплатно с 22 июля. Экспресс-доставка недоступна. Также с 23 июля можно осуществить самовывоз из пункта выдачи», — соответствующая информация указана для всех товаров из категории «секс-игрушки» в курганских магазинах «Л’Этуаль».

Всего на выбор представлено 265 товаров. Среди них есть известные зарубежные бренды, такие как Tenga, Satisfyer, Iroha, Gvibe и другие. Есть изделия для женщин, мужчин и для совместного использования. Стоимость товаров варьируется от 370 рублей до 35 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU проверил форму заказа товаров, изделия оказались доступны для покупки и их получения в Кургане.

URA.RU обратилось за комментарием к ООО «Алькор и Ко», владеющим сетью «Л’Этуаль», но на звонок никто не ответил. В курганских филиалах URA.RU прокомментировали ситуацию, однако не разрешили публиковать ответ без разрешения руководства из Москвы.

До этого URA.RU писало, что курганские секс-шопы рассказали о трудностях с поставками и ценообразованием товаров в связи с санкциями и удорожанием ресурсов. В том числе уход иностранных брендов значительно повлиял на работу магазинов.

В курганских магазинах «Л’Этуаль» представлены более 260 изделий из категории «секс-игрушки» сайт «Л’Этуаль», Курган