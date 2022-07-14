Власти ХМАО скрыли имена чиновников, которым назначили пенсию

15 июля 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО скрыли данные чиновников, которым назначена пенсия по выслуге лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО засекретили данные чиновников, которым была назначена пенсия за то, что они проработали в органах власти свыше 15 лет. Об этом свидетельствует информация, опубликованная к заседанию правительства 15 июля на сайте органов государственной власти Югры. В материалах к заседанию регионального правительства указано, что один из вопросов касался назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы ХМАО. В информационной справке указано, что «проектом распоряжения предлагается назначить пенсию за выслугу лет 15 гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы автономного округа». В протоколе к заседанию окружного правительства указано, что вопрос был принят единогласно. Однако списка чиновников, которым была назначена пенсия, в свободном доступе на сайте официальных органов власти ХМАО нет. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что окружные чиновники засекретили ряд решений правительства на заседании, которое состоялось 8 июля. Среди них были вопросы, касающиеся регионального бюджета, кадров и управления госимуществом. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО засекретили данные чиновников, которым была назначена пенсия за то, что они проработали в органах власти свыше 15 лет. Об этом свидетельствует информация, опубликованная к заседанию правительства 15 июля на сайте органов государственной власти Югры. В материалах к заседанию регионального правительства указано, что один из вопросов касался назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы ХМАО. В информационной справке указано, что «проектом распоряжения предлагается назначить пенсию за выслугу лет 15 гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы автономного округа». В протоколе к заседанию окружного правительства указано, что вопрос был принят единогласно. Однако списка чиновников, которым была назначена пенсия, в свободном доступе на сайте официальных органов власти ХМАО нет. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что окружные чиновники засекретили ряд решений правительства на заседании, которое состоялось 8 июля. Среди них были вопросы, касающиеся регионального бюджета, кадров и управления госимуществом.