Чиновники засекретили решения правительства ХМАО

На решениях правительства ХМАО стоит гриф «Для служебного пользования» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские чиновники засекретили ряд решений, которые были приняты на заседании окружного правительства 8 июля. Информация об этом содержится на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

В материалах к заседанию окружного правительства от 8 июля указано, что пять вопросов находятся под грифом «для служебного пользования». В свободном доступе информации о принятых решениях нет. Известно лишь, что по двум вопросам докладывала вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина, по одному — и. о. директора департамента государственной и гражданской службы ХМАО Лариса Самохвалова, а два последних относились к компетенции окружного департамента по управлению госимуществом.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО отметил, что на такие шаги в окружном правительстве идут редко. «Окружное правительство — публичный орган власти, поэтому оно обязано информировать о принимаемых решениях. Но в отдельных случаях может это делать без раскрытия содержания документов», — пояснил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что решение о реформе окружного правительства принималось на уровне главы региона и ее заместителей. В результате произошло слияние департамента строительства и жилищного коммунального комплекса, появление департамента пространственного развития и архитектуры и присоединение службы по надзору в сфере здравоохранения к профильному департаменту.

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