В США назвали Байдена «клоуном» из-за поездки в Саудовскую Аравию

Джо Байден посетил Саудовскую Аравия и провел встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом Фото: Официальный сайт президента Украины

Зрители телеканала Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена из-за поездки в Саудовскую Аравию, которую он ранее называл «страной-изгоем». Комментаторы на youtube-канале Fox News назвали Байдена «клоуном» из-за его попытки убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти.

«Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неделю своего президентства. Она наполнена еще более причудливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще более ужасающими экономическими данными», — заявил ведущий Fox News.

Зрители в комментариях согласились с оценкой ведущего. «Вся Саудовская Аравия смеялась над этим клоуном. Как он посмел поставить эту великую страну в неловкое положение, отправившись туда выпрашивать нефть», — написал пользователь Shawn O. «Сострадательный человек может пожалеть пожилого человека, который спотыкается на словах и не может закончить предложение. Однако высокомерие Байдена убивает любые сострадательные мысли», — написал пользователь Shark Bait. «Байден — абсолютный позор», — резюмировал зритель Jay Miner. «Мне так стыдно, что мне приходится закрывать глаза, слушая выступления Байдена на мировой арене», — написал зритель Derek Baker. «Америка заслуживает всех унижений за то, что „назначила“ этот картофель. Было неловко, но весело наблюдать, как картофель жарят на гриле на международном уровне», — написал пользователь Agediinad Xx.

Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросил Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США.

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