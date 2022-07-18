В ЛДПР призвали отменить «вредный гайдаровский налог»

ЛДПР предлагает заменить НДС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЛДПР призвала отменить НДС и заменить его на налог с продаж. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.

«Владимир Жириновский много лет настаивал на отказе от НДС. <…> Наш основатель обоснованно считал, что альтернативой „вредному“ Гайдаровскому налогу должен стать налог с продаж», — комментирует Ярослав Нилов.

Депутат считает, что в условиях роста инфляции отмена налога на добавленную стоимость значительно снизит нагрузку на предпринимателей. Альтернативный налог с продаж будет представлять собой отчисления с выручки компаний, занимающихся продажей товаров или услуг, и не будет представлять «ничего лишнего».

Ранее в ЛДПР заявили, что намерены выступить с требованием о запрете электронных сигарет из-за пагубного влияния на здоровье человека. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму РФ.