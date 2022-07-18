Бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ продают за 10 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени продают бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. По словам продавца, документ может еще вырасти в цене после смены правительства.

«Бюллетень. Цена — 10 миллионов рублей. С 25 июня по 1 июля 2020 года прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Их так много, что, как говорила глава ЦИКа Элла Памфилова, „ни в какой бюллетень поправки вместиться не могут“. Данный документ значительно вырастет в цене после смены правительства. Оригинальный бюллетень связан с историческим событием РФ», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают автограф солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова за один миллион рублей. Как утверждает продавец, он лично взял его в 2012 году.

В Тюмени продают бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ за 10 миллионов Фото: площадка Avito