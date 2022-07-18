Жителям Салехарда в местных магазинах продают хлеб с плесенью

Найти владельца сети магазинов «Звениговский» не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Салехарда (ЯНАО) пожаловалась на магазин в котором приобрела заплесневелый хлеб. Об этом она написала в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Работодатели магазина „Звениговский“ будьте, так любезны следите за своими продавцами. Они не следят за товарами на прилавках. То сосиски испорченные, то хлеб, хотя сказали, что только завезли», — написала девушка.

К автору присоединились и другие жители города, которые также недовольны работой данного магазина. «Тоже натыкались на просроченные пельмешки», — прокомментировала Ольга Уразова.

При этом часть комментаторов не поддержали жалобщиков. «Попался стремный — не бери. Значит положили на вчерашний, а не увидели, потому что повернут был плесенью к стенке», — написал Алексей Панков.

Редакция URA.RU выяснила, что речь идет о торговой точке на улице Арктической, однако указанный в открытых источниках владельцем индивидуальный предприниматель Ларионов сообщил корреспонденту, что магазин ему уже не принадлежит. «Это устаревшие сведения, магазин не мой», — пояснил бизнесмен.

Ранее URA.RU сообщало, что одному из жителей Лабытнанги попался мусор в хлебе. Пекарь объяснил, что мелкий мусор в хлебе может появиться из-за неисправного оборудования и человеческого фактора.

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