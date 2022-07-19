Пермские спасатели сообщили о новом происшествии на Каме

Пермские спасатели вытащили утопленника из Камы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из реки Кама в Березниковском округе 19 июля спасатели достали утонувшего человека. Информация появилась на сайте краевого ГУ МЧС.

«Поступила информация о происшествии на реке Кама в Березниковском городском округе <…> К сожалению, имеется погибший», — информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства. Звонок о тонущем человеке поступил в 15:15 (мст).

К месту происшествия прибыли спасатели в количестве 10 человек. Мероприятия проводились на четырех единицах техники. Из воды удалось достать тело человека уже без признаков жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае утонула семья с малолетним ребенком. Катаясь на лодке, мать с малышом упали за борт, отец бросился их спасать. Никто из них не выжил, удалось найти только тела двоих. Следователи возбудили уголовное дело.