Пермские спасатели сообщили о новом происшествии на Каме

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Вечер на реке Кама. Пермь, гимс, спасатели на воде, купание в реке, река кама пермь, речной патруль
Пермские спасатели вытащили утопленника из Камы Фото:

Из реки Кама в Березниковском округе 19 июля спасатели достали утонувшего человека. Информация появилась на сайте краевого ГУ МЧС.

«Поступила информация о происшествии на реке Кама в Березниковском городском округе <…> К сожалению, имеется погибший», — информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства. Звонок о тонущем человеке поступил в 15:15 (мст).

К месту происшествия прибыли спасатели в количестве 10 человек. Мероприятия проводились на четырех единицах техники. Из воды удалось достать тело человека уже без признаков жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае утонула семья с малолетним ребенком. Катаясь на лодке, мать с малышом упали за борт, отец бросился их спасать. Никто из них не выжил, удалось найти только тела двоих. Следователи возбудили уголовное дело.

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Из реки Кама в Березниковском округе 19 июля спасатели достали утонувшего человека. Информация появилась на сайте краевого ГУ МЧС. «Поступила информация о происшествии на реке Кама в Березниковском городском округе <…> К сожалению, имеется погибший», — информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства. Звонок о тонущем человеке поступил в 15:15 (мст). К месту происшествия прибыли спасатели в количестве 10 человек. Мероприятия проводились на четырех единицах техники. Из воды удалось достать тело человека уже без признаков жизни. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае утонула семья с малолетним ребенком. Катаясь на лодке, мать с малышом упали за борт, отец бросился их спасать. Никто из них не выжил, удалось найти только тела двоих. Следователи возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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