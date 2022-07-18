СК возбудил уголовное дело после гибели семьи в пермской реке

Супруги и их ребенок находились в лодке без спасательных жилетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту утопления семьи в реке Чусовая. Об этом сообщает пресс-служба комитета в telegram-канале.

«По результатам проведенной проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту утопления в реке во время катания на лодке мужчины, его супруги и их малолетнего ребенка», — сообщается в telegram-канале. В настоящее время продолжаются поисковые работы. Тело матери пока не найдено.

Как считает следствие, 39-летний отец, его 33-летняя супруга и их 3-летний сын находились в лодке без спасательных жилетов. Члены семьи выпали из судна и утонули. Ранее стало известно, что водолазы на реке Чусовая смогли вытащить тело мужчины, который пытался спасти семью. Позже в реке нашли тело утонувшего ребенка.