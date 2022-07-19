В Перми собрали экстренное совещание из-за угрозы обрушения дома

20 июля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

По мнению жителей, дом может рухнуть в строительный котлован по соседству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Перми прокомментировали ситуацию с пятиэтажкой, которая, по мнению жителей, может рухнуть из-за стройки по соседству. Ранее пермяки заметили, как асфальт у дома по Комсомольскому проспекту, 17 трескается и сползает вместе с грунтом. Из-за возможной угрозы обрушения в администрации Ленинского района провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Застройщику дано указание принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, а именно — в срок до 22 июля обустроить металлическую конструкцию. После чего застройщик обязуется до 27 июля оборудовать подпорную стену из бетона для предотвращения деформации и проседания грунта», — сообщили в пресс-службе городской администрации. Власти отмечают, что на данный момент жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. На участке установлены специальные маячки, ведется мониторинг строительных работ. Ранее СМИ публиковали кадры, которые сделали жители дома по Комсомольскому проспекту, 17. По их мнению, дом может провалиться в строительный котлован. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Власти Перми прокомментировали ситуацию с пятиэтажкой, которая, по мнению жителей, может рухнуть из-за стройки по соседству. Ранее пермяки заметили, как асфальт у дома по Комсомольскому проспекту, 17 трескается и сползает вместе с грунтом. Из-за возможной угрозы обрушения в администрации Ленинского района провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Застройщику дано указание принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, а именно — в срок до 22 июля обустроить металлическую конструкцию. После чего застройщик обязуется до 27 июля оборудовать подпорную стену из бетона для предотвращения деформации и проседания грунта», — сообщили в пресс-службе городской администрации. Власти отмечают, что на данный момент жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. На участке установлены специальные маячки, ведется мониторинг строительных работ. Ранее СМИ публиковали кадры, которые сделали жители дома по Комсомольскому проспекту, 17. По их мнению, дом может провалиться в строительный котлован.