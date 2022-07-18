Пермяки опасаются, что их дом обрушится в строительный котлован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители пятиэтажного дома в центре Перми опасаются за свою безопасность. Они боятся, что здание на Комсомольском проспекте 17, может рухнуть в строительный котлован.

«В центре города скоро, возможно, обрушится жилой дом по адресу: ул. Комсомольский проспект, 17. Половина двора обрушается в котлован строящегося рядом дома», — сообщили пермяки в редакцию телеканала «Ветта».

На кадрах, которые прислали в редакцию телеканала, видно, что асфальт рядом с домом просел и треснул. Также в сторону котлована накренился забор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае, в городе Соликамск, местный житель обнаружил провал. Также в Перми, в одном из жилых комплексов под асфальт провалился автомобиль.

Рядом с домом треснул и просел асфальт Фото: сайт телекомпании «Ветта»