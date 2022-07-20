В Сургуте продают квартиру в старой панельке за 87 миллионов

21 июля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Один метр квадратный оценили в один миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте продают квартиру в панельном доме 1986 года за 87 миллионов рублей. Судя по площади 4-х комнатной квартиры, один метр квадратный владелец оценил в миллион рублей. Информация о продаже опубликована на сайте бесплатных объявлений «Авито». «Продаю 4-х комнатную квартиру в городе Сургуте на улице Островского, 19. 3 этаж. Школы, садик прямо во дворе. Поликлиники, магазины — все в шаговой доступности. Обременений нет. Реальному покупателю торг», — указано в объявлении. Также указано, что квартира имеет косметический ремонт, есть балкон, совмещенный санузел, а в подъезде имеется мусоропровод. На этом преимущества данной недвижимости заканчиваются. А между тем в соседнем доме с аналогичной планировкой и тем же годом сдачи квартиры с еще большей площадью продаются от семи до девяти миллионов рублей. Журналист URA.RU попытался связаться с автором объявления, но по указанным номерам никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте продают «двушку» без ремонта по цене квартиры в Москве. В городе выставили на продажу двухкомнатную квартиру без ремонта за 20 миллионов. За такую сумму можно приобрести недвижимость в Москве. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте продают квартиру в панельном доме 1986 года за 87 миллионов рублей. Судя по площади 4-х комнатной квартиры, один метр квадратный владелец оценил в миллион рублей. Информация о продаже опубликована на сайте бесплатных объявлений «Авито». «Продаю 4-х комнатную квартиру в городе Сургуте на улице Островского, 19. 3 этаж. Школы, садик прямо во дворе. Поликлиники, магазины — все в шаговой доступности. Обременений нет. Реальному покупателю торг», — указано в объявлении. Также указано, что квартира имеет косметический ремонт, есть балкон, совмещенный санузел, а в подъезде имеется мусоропровод. На этом преимущества данной недвижимости заканчиваются. А между тем в соседнем доме с аналогичной планировкой и тем же годом сдачи квартиры с еще большей площадью продаются от семи до девяти миллионов рублей. Журналист URA.RU попытался связаться с автором объявления, но по указанным номерам никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте продают «двушку» без ремонта по цене квартиры в Москве. В городе выставили на продажу двухкомнатную квартиру без ремонта за 20 миллионов. За такую сумму можно приобрести недвижимость в Москве.