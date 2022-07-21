В ХМАО бизнесмен-геолог за 2,5 года утаил от налоговой 60 млн

21 июля 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Подозреваемый скрыл от налоговой более 60 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске руководителя фирмы, которая занимается геологоразведкой, подозревают в сокрытии доходов от налоговой. Почти за два с половиной года предприниматель утаил более 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в СК России по ХМАО. «По версии следствия, в период с августа 2019 по февраль 2021 года подозреваемый, занимая должность генерального директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере геологоразведки и изучения недр, путем учета в налоговой отчетности фиктивных финансово-хозяйственных операций уклонился от уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В том числе правоохранители выясняют точную сумму неуплаченных налогов. Ранее URA.RU рассказывало, что директор коммерческой организации из Сургута предстанет перед судом. Он также уклонялся от налогов, общая сумма составила почти 70 миллионов рублей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нефтеюганске руководителя фирмы, которая занимается геологоразведкой, подозревают в сокрытии доходов от налоговой. Почти за два с половиной года предприниматель утаил более 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в СК России по ХМАО. «По версии следствия, в период с августа 2019 по февраль 2021 года подозреваемый, занимая должность генерального директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере геологоразведки и изучения недр, путем учета в налоговой отчетности фиктивных финансово-хозяйственных операций уклонился от уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В том числе правоохранители выясняют точную сумму неуплаченных налогов. Ранее URA.RU рассказывало, что директор коммерческой организации из Сургута предстанет перед судом. Он также уклонялся от налогов, общая сумма составила почти 70 миллионов рублей.