Депутат Думы ХМАО попал под санкции за помощь Донбассу

Заболотнев неоднократно публично выражал поддержку спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Думы ХМАО и глава региоального исполкома «Единой России» Николай Заболотнев попал под европейские санкции за сбор денег для помощи Донбассу. Имя народного избранника было опубликовано в списке седьмого пакета санкций, о чем сообщается в документе, опубликованном на сайте ЕС.

«Николай Заболотнев является главой областного исполнительного комитета Ханты-Мансийское региональное отделение поддерживаемой Кремлем правящей партии „Единая Россия“. 1 апреля 2022 года он посетил региональный благотворительный концерт, собирая деньги для поддержки российской гуманитарной операции на Донбассе. Он неоднократно выражал свою поддержку „спецоперации“ на региональном телеканале», — говорится в документе.

Кроме этого, у западных политиков появились претензии к народному избраннику ХМАО за его работу в Молодежной думе округа, которая сотрудничает с Донецкой и Луганской Народными Республиками. С самим депутатом на момент публикации связаться не удалось, его мобильный телефон выключен.

Ранее URA.RU сообщало, что по санкции Евросоюза попал глава «Сургутнефтегаза» Богданов. Владимир Богданов был внесен в пятый пакет санкций Евросоюза из-за тесного сотрудничества с российскими властями.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России.

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