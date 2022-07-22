США выделяют Украине 175 млн долларов и новое вооружение

22 июля 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов. Об этом сообщает Белый дом. «Направить расходы на оборонные товары и услуги Министерства обороны на сумму до 175 миллионов долларов, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине», — говорится на сайте Белого дома. Также Америка предоставит Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost. Ранее о помощи Украине в размере 500 млн евро сообщили в ЕС. Страны Запада увеличили военную помощь Украине после начала Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В МИД РФ заявили, что если США хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов. Об этом сообщает Белый дом. «Направить расходы на оборонные товары и услуги Министерства обороны на сумму до 175 миллионов долларов, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине», — говорится на сайте Белого дома. Также Америка предоставит Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost. Ранее о помощи Украине в размере 500 млн евро сообщили в ЕС. Страны Запада увеличили военную помощь Украине после начала Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В МИД РФ заявили, что если США хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение.