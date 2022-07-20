Боррель: ЕС выделил Киеву новый пакет помощи на 500 млн евро

21 июля 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

Евросоюз направит Киеву 500 миллионов евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз окажет новую военную помощь Киеву и выделит на финансирование вооружения Украины в размере 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», — написал Боррель. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, сообщалось ранее. В МИД РФ заявили, что если США действительно хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз окажет новую военную помощь Киеву и выделит на финансирование вооружения Украины в размере 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», — написал Боррель. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, сообщалось ранее. В МИД РФ заявили, что если США действительно хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение.