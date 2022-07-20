20 июля 2022

Боррель: ЕС выделил Киеву новый пакет помощи на 500 млн евро

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Евросоюз направит Киеву 500 миллионов евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз окажет новую военную помощь Киеву и выделит на финансирование вооружения Украины в размере 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», — написал Боррель.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, сообщалось ранее. В МИД РФ заявили, что если США действительно хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение.

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Евросоюз окажет новую военную помощь Киеву и выделит на финансирование вооружения Украины в размере 500 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», — написал Боррель. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, сообщалось ранее. В МИД РФ заявили, что если США действительно хотят урегулировать конфликт на Украине, они должны прекратить поставлять Киеву новое вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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