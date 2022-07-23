Пермяки заметили занимающуюся любовью пару на городском пляже Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Перми возмутились действиями мужчины и женщины, которые лежали в обнимку в кустах вблизи городского пляжа. По словам очевидцев, пара занималась сексом рядом с общественным местом. Фото появилось в сообществе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» соцсети «ВКонтакте».

«Приехал на речку отдохнуть с семьей, а тут увидел вот такое! На пляже дети ходят! Разве так можно?», — возмущается приславший снимок подписчик паблика. На снимке возле кустов лежит мужчина в нижнем белье. За ним виднеется держащая его рука женщины. В описании снимка указано, что «рядом с городским пляжем парочка решила предаться плотским утехам».

В комментариях большая часть пермяков согласилась с возмущением земляков и заявила, что так делать нельзя, особенно в зоне отдыха семей с детьми. Другие поинтересовались, на каком пляже автор сделал фото. Много комментаторов засомневались, был ли секс, и предположили, что пара просто отдыхает, поскольку полностью голых тел не видно.

Ранее URA.RU сообщало о детях. которые сняли видео с парой любовников. Мужчина и женщина занимались сексом во дворе жилого дома Перми.

Пермяки сфотографировали людей, занявшихся сексом на городском пляже фото: VK «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ»