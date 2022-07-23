Самолет UTair не смог взлететь из-за проблем с шасси

В аэропорту Игарка (Красноярский край) самолет Ан-74-200, принадлежащий авиакомпании UTair, вернулся на стоянку из-за проблем с шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«23.07.2022 12.32 (мск) аэропорт Игарка. При выполнении взлетных процедур КВС выполнил возврат с исполнительного старта ВПП12, на место стоянки для осмотра шасси», — указано в сообщении.
Самолет должен был вылететь в Красноярск. В авиакомпанию UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, выполнявший рейс «Москва (Внуково) — Когалым», из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. По предварительным данным, сработал датчик неисправности левого электрогенератора.
В аэропорту Игарка (Красноярский край) самолет Ан-74-200, принадлежащий авиакомпании UTair, вернулся на стоянку из-за проблем с шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «23.07.2022 12.32 (мск) аэропорт Игарка. При выполнении взлетных процедур КВС выполнил возврат с исполнительного старта ВПП12, на место стоянки для осмотра шасси», — указано в сообщении. Самолет должен был вылететь в Красноярск. В авиакомпанию UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, выполнявший рейс «Москва (Внуково) — Когалым», из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. По предварительным данным, сработал датчик неисправности левого электрогенератора.