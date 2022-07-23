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Самолет UTair не смог взлететь из-за проблем с шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет находился в аэропорту Игарка (архивное фото) Фото:

В аэропорту Игарка (Красноярский край) самолет Ан-74-200, принадлежащий авиакомпании UTair, вернулся на стоянку из-за проблем с шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«23.07.2022 12.32 (мск) аэропорт Игарка. При выполнении взлетных процедур КВС выполнил возврат с исполнительного старта ВПП12, на место стоянки для осмотра шасси», — указано в сообщении.

Самолет должен был вылететь в Красноярск. В авиакомпанию UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, выполнявший рейс «Москва (Внуково) — Когалым», из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. По предварительным данным, сработал датчик неисправности левого электрогенератора.

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В аэропорту Игарка (Красноярский край) самолет Ан-74-200, принадлежащий авиакомпании UTair, вернулся на стоянку из-за проблем с шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «23.07.2022 12.32 (мск) аэропорт Игарка. При выполнении взлетных процедур КВС выполнил возврат с исполнительного старта ВПП12, на место стоянки для осмотра шасси», — указано в сообщении. Самолет должен был вылететь в Красноярск. В авиакомпанию UTair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, выполнявший рейс «Москва (Внуково) — Когалым», из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. По предварительным данным, сработал датчик неисправности левого электрогенератора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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