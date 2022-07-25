ФСБ: журналист Bellingcat* помогал Украине готовить угон самолета

25 июля 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Минобороны Украины планировало угнать российский военный самолет Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В операции украинской разведки, планировавшей угнать самолеты ВКС РФ, участвовал главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев. Об этом сообщает ФСБ России. «Грозев вел переписку с одним из участников операции и нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов российскому летчику, якобы согласившемуся на угон», — сообщает РИА «Новости». Ранее ФСБ сообщила о срыве операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России. Курировали операцию спецслужбы стран НАТО. *издание Bellingcat внесено в реестр СМИ-иноагентов в России

В операции украинской разведки, планировавшей угнать самолеты ВКС РФ, участвовал главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев. Об этом сообщает ФСБ России. «Грозев вел переписку с одним из участников операции и нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов российскому летчику, якобы согласившемуся на угон», — сообщает РИА «Новости». Ранее ФСБ сообщила о срыве операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России. Курировали операцию спецслужбы стран НАТО. *издание Bellingcat внесено в реестр СМИ-иноагентов в России