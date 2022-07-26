В ХМАО полиция благодаря селфи задержала подозреваемого в краже

27 июля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Подозреваемый не отключил облачное хранилище и все сделанные фото попали к полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Югорске полиция задержала молодого человека, подозреваемого в краже телефона благодаря селфи, которые он с него отправлял. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Неработающий молодой человек 1999 года рождения делал на „свой“ новый телефон селфи и отправлял их друзьям. Все фото по настройкам телефона, отображались в облачном хранилище владельца, просматривая которое, полноправный хозяин и увидел счастливое лицо подозреваемого. Местонахождение злоумышленника было установлено, его доставили в отдел полиции для дачи показаний следователю», -сообщили в ведомстве. Установлено, что потерпевший познакомился с подозреваемым возле одного из магазинов города и пригласил его в гости. Когда незнакомец покидал квартиру, то прихватил с собой телефон хозяина стоимостью 14 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, владелец смартфона написал заявление в полицию о краже. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО благодаря ДТП был задержан разыскиваемый преступник. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении за кражу. Он должен был явится туда самостоятельно, но так этого и не сделал. Его обнаружили, когда он попал под машину.

В Югорске полиция задержала молодого человека, подозреваемого в краже телефона благодаря селфи, которые он с него отправлял. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Неработающий молодой человек 1999 года рождения делал на „свой“ новый телефон селфи и отправлял их друзьям. Все фото по настройкам телефона, отображались в облачном хранилище владельца, просматривая которое, полноправный хозяин и увидел счастливое лицо подозреваемого. Местонахождение злоумышленника было установлено, его доставили в отдел полиции для дачи показаний следователю», -сообщили в ведомстве. Установлено, что потерпевший познакомился с подозреваемым возле одного из магазинов города и пригласил его в гости. Когда незнакомец покидал квартиру, то прихватил с собой телефон хозяина стоимостью 14 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, владелец смартфона написал заявление в полицию о краже. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО благодаря ДТП был задержан разыскиваемый преступник. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении за кражу. Он должен был явится туда самостоятельно, но так этого и не сделал. Его обнаружили, когда он попал под машину.