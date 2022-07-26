26 июля 2022

В ХМАО полиция благодаря селфи задержала подозреваемого в краже

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд, пристав
Подозреваемый не отключил облачное хранилище и все сделанные фото попали к полиции Фото:

В Югорске полиция задержала молодого человека, подозреваемого в краже телефона благодаря селфи, которые он с него отправлял. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«Неработающий молодой человек 1999 года рождения делал на „свой“ новый телефон селфи и отправлял их друзьям. Все фото по настройкам телефона, отображались в облачном хранилище владельца, просматривая которое, полноправный хозяин и увидел счастливое лицо подозреваемого. Местонахождение злоумышленника было установлено, его доставили в отдел полиции для дачи показаний следователю», -сообщили в ведомстве.

Установлено, что потерпевший познакомился с подозреваемым возле одного из магазинов города и пригласил его в гости. Когда незнакомец покидал квартиру, то прихватил с собой телефон хозяина стоимостью 14 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, владелец смартфона написал заявление в полицию о краже. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО благодаря ДТП был задержан разыскиваемый преступник. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении за кражу. Он должен был явится туда самостоятельно, но так этого и не сделал. Его обнаружили, когда он попал под машину.

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В Югорске полиция задержала молодого человека, подозреваемого в краже телефона благодаря селфи, которые он с него отправлял. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Неработающий молодой человек 1999 года рождения делал на „свой“ новый телефон селфи и отправлял их друзьям. Все фото по настройкам телефона, отображались в облачном хранилище владельца, просматривая которое, полноправный хозяин и увидел счастливое лицо подозреваемого. Местонахождение злоумышленника было установлено, его доставили в отдел полиции для дачи показаний следователю», -сообщили в ведомстве. Установлено, что потерпевший познакомился с подозреваемым возле одного из магазинов города и пригласил его в гости. Когда незнакомец покидал квартиру, то прихватил с собой телефон хозяина стоимостью 14 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, владелец смартфона написал заявление в полицию о краже. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО благодаря ДТП был задержан разыскиваемый преступник. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении за кражу. Он должен был явится туда самостоятельно, но так этого и не сделал. Его обнаружили, когда он попал под машину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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