В ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа

Ганновер (Германия) поставил перед собой цель сократить потребление энергии на 15 процентов. Из душевых в плавательных и открытых бассейнах больше не будет идти теплая вода. Об этом сообщил мэр Ганновера Белит Онай.
«Цель состоит в том, чтобы сократить потребление энергии на 15 процентов. Мы рассматриваем это как нашу ответственность здесь, и мы должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час защищает газохранилище», — приводит заблокированный в России информационный сайт Welt.de слова мэра.
Он также добавил, что комнатная температура в муниципальных зданиях ограничена максимальным значением 20 градусов. А вот в технических и складских помещениях температурный диапазон составит от 10 до 15 градусов. «Музеи и другие достопримечательности больше не должны подсвечиваться в темноте. Кроме того, городские бани больше не будут отапливаться газом. Все общественные фонтаны будут отключены», — сообщил мэр Ганновера.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за дефицита газа, вызванного сокращением поставок от «Газпрома», в Германии может значительно сократиться производство бумажных изделий, включая туалетную бумагу. Бумажная промышленность Германии очень зависит от дешевой энергии.
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Ганновер (Германия) поставил перед собой цель сократить потребление энергии на 15 процентов. Из душевых в плавательных и открытых бассейнах больше не будет идти теплая вода. Об этом сообщил мэр Ганновера Белит Онай. «Цель состоит в том, чтобы сократить потребление энергии на 15 процентов. Мы рассматриваем это как нашу ответственность здесь, и мы должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час защищает газохранилище», — приводит заблокированный в России информационный сайт Welt.de слова мэра. Он также добавил, что комнатная температура в муниципальных зданиях ограничена максимальным значением 20 градусов. А вот в технических и складских помещениях температурный диапазон составит от 10 до 15 градусов. «Музеи и другие достопримечательности больше не должны подсвечиваться в темноте. Кроме того, городские бани больше не будут отапливаться газом. Все общественные фонтаны будут отключены», — сообщил мэр Ганновера. Ранее URA.RU сообщало, что из-за дефицита газа, вызванного сокращением поставок от «Газпрома», в Германии может значительно сократиться производство бумажных изделий, включая туалетную бумагу. Бумажная промышленность Германии очень зависит от дешевой энергии.