В ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа

28 июля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Каждый сэкономленный киловатт-час защищает газохранилище, считает мэр Ганновера Белит Онай Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Ганновер (Германия) поставил перед собой цель сократить потребление энергии на 15 процентов. Из душевых в плавательных и открытых бассейнах больше не будет идти теплая вода. Об этом сообщил мэр Ганновера Белит Онай. «Цель состоит в том, чтобы сократить потребление энергии на 15 процентов. Мы рассматриваем это как нашу ответственность здесь, и мы должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час защищает газохранилище», — приводит заблокированный в России информационный сайт Welt.de слова мэра. Он также добавил, что комнатная температура в муниципальных зданиях ограничена максимальным значением 20 градусов. А вот в технических и складских помещениях температурный диапазон составит от 10 до 15 градусов. «Музеи и другие достопримечательности больше не должны подсвечиваться в темноте. Кроме того, городские бани больше не будут отапливаться газом. Все общественные фонтаны будут отключены», — сообщил мэр Ганновера. Ранее URA.RU сообщало, что из-за дефицита газа, вызванного сокращением поставок от «Газпрома», в Германии может значительно сократиться производство бумажных изделий, включая туалетную бумагу. Бумажная промышленность Германии очень зависит от дешевой энергии.

Ганновер (Германия) поставил перед собой цель сократить потребление энергии на 15 процентов. Из душевых в плавательных и открытых бассейнах больше не будет идти теплая вода. Об этом сообщил мэр Ганновера Белит Онай. «Цель состоит в том, чтобы сократить потребление энергии на 15 процентов. Мы рассматриваем это как нашу ответственность здесь, и мы должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час защищает газохранилище», — приводит заблокированный в России информационный сайт Welt.de слова мэра. Он также добавил, что комнатная температура в муниципальных зданиях ограничена максимальным значением 20 градусов. А вот в технических и складских помещениях температурный диапазон составит от 10 до 15 градусов. «Музеи и другие достопримечательности больше не должны подсвечиваться в темноте. Кроме того, городские бани больше не будут отапливаться газом. Все общественные фонтаны будут отключены», — сообщил мэр Ганновера. Ранее URA.RU сообщало, что из-за дефицита газа, вызванного сокращением поставок от «Газпрома», в Германии может значительно сократиться производство бумажных изделий, включая туалетную бумагу. Бумажная промышленность Германии очень зависит от дешевой энергии.