Жители ХМАО обнаружили плавающую в Иртыше черепаху. Видео

28 июля 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Мнения о появлении в реке экзотического животного разделились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийска нашли в Иртыше плавающую черепаху. Видео с ней появилось в социальных сетях и в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Ой возьмите, она же погибнет!» — пишет пользователь «ВКонтакте» Клавдия Кукушкина. «Кто-то выпустил что ли? А как же она будет, когда заморозки будут?» — задается вопросом Ольга Александрова.



В тридцатисекундных роликах, которые посмотрели уже полтысячи жителей ХМАО, с набережной Ханты-Мансийска видно, как в воде то энергично плывет, то ныряя, то останавливаясь, водоплавающая черепаха. Автор видео не сообщает, откуда она взялась в Иртыше. Комментаторы строят разные предположения. Ранее URA.RU сообщало о том, как в сургутском водохранилище рыбаки поймали пиранью. Тогда тоже строились различные предположения о том, как хищница могла оказаться в Югре. Вероятней всего, необычных для Севера животных выпустили сами местные жители. Так они попытались избавиться от ненужных питомцев.

Жители Ханты-Мансийска нашли в Иртыше плавающую черепаху. Видео с ней появилось в социальных сетях и в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Ой возьмите, она же погибнет!» — пишет пользователь «ВКонтакте» Клавдия Кукушкина. «Кто-то выпустил что ли? А как же она будет, когда заморозки будут?» — задается вопросом Ольга Александрова. В тридцатисекундных роликах, которые посмотрели уже полтысячи жителей ХМАО, с набережной Ханты-Мансийска видно, как в воде то энергично плывет, то ныряя, то останавливаясь, водоплавающая черепаха. Автор видео не сообщает, откуда она взялась в Иртыше. Комментаторы строят разные предположения. Ранее URA.RU сообщало о том, как в сургутском водохранилище рыбаки поймали пиранью. Тогда тоже строились различные предположения о том, как хищница могла оказаться в Югре. Вероятней всего, необычных для Севера животных выпустили сами местные жители. Так они попытались избавиться от ненужных питомцев.