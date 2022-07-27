Жители Ханты-Мансийска нашли в Иртыше плавающую черепаху. Видео с ней появилось в социальных сетях и в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
«Ой возьмите, она же погибнет!» — пишет пользователь «ВКонтакте» Клавдия Кукушкина. «Кто-то выпустил что ли? А как же она будет, когда заморозки будут?» — задается вопросом Ольга Александрова.
В тридцатисекундных роликах, которые посмотрели уже полтысячи жителей ХМАО, с набережной Ханты-Мансийска видно, как в воде то энергично плывет, то ныряя, то останавливаясь, водоплавающая черепаха. Автор видео не сообщает, откуда она взялась в Иртыше. Комментаторы строят разные предположения.
Ранее URA.RU сообщало о том, как в сургутском водохранилище рыбаки поймали пиранью. Тогда тоже строились различные предположения о том, как хищница могла оказаться в Югре. Вероятней всего, необычных для Севера животных выпустили сами местные жители. Так они попытались избавиться от ненужных питомцев.
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Жители Ханты-Мансийска нашли в Иртыше плавающую черепаху. Видео с ней появилось в социальных сетях и в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Ой возьмите, она же погибнет!» — пишет пользователь «ВКонтакте» Клавдия Кукушкина. «Кто-то выпустил что ли? А как же она будет, когда заморозки будут?» — задается вопросом Ольга Александрова.
В тридцатисекундных роликах, которые посмотрели уже полтысячи жителей ХМАО, с набережной Ханты-Мансийска видно, как в воде то энергично плывет, то ныряя, то останавливаясь, водоплавающая черепаха. Автор видео не сообщает, откуда она взялась в Иртыше. Комментаторы строят разные предположения. Ранее URA.RU сообщало о том, как в сургутском водохранилище рыбаки поймали пиранью. Тогда тоже строились различные предположения о том, как хищница могла оказаться в Югре. Вероятней всего, необычных для Севера животных выпустили сами местные жители. Так они попытались избавиться от ненужных питомцев.