Свердловские единороссы снимут с выборов скандального депутата

29 июля 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Александра Коркина обвиняли в убийстве человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Единая Россия» отозвала кандидатуру бывшего депутата законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина с выборов в Туринскую думу. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Дмитрий Жуков на официальном сайте партии. «Выдвижение […] Коркина — это инициатива местного отделения партии. К сожалению, коллеги не посчитали нужным своевременно прислушаться к мнению партийцев из регионального отделения. Нельзя людям, которые всеми способами уклонялись от правосудия и искусственно затягивали судебное разбирательство, использовать партию в качестве персонального лифта в политике. Тем более Коркин никогда в „Единой России“ не состоял и не будет», — сообщил Жуков. Представители партии намерены разобраться в действиях секретаря Туринского местного отделения Андрея Белоусова. Александр Коркин — экс-депутат законодательного собрания Свердловской области. Его обвиняли в непреднамеренном убийстве бизнесмена Сергея Титова. Как писало URA.RU, трагедия случилась во время катания на лодке по реке Лозьва. Во время прогулки Титов получил огнестрельное ранение в голову. Пострадавшего прооперировали, а затем перевезли в больницу Карпинска, где он скончался. Коркин утверждает, что ружье выстрелило само после того, как катер тряхнуло. Следствие настаивает на том, что оружие находилось в руках депутата. Вдова и мать покойного подозревают умысел со стороны парламентария. В июне 2021 года серовский районный суд признал депутата виновным и назначил ему наказание в виде года ограничения свободы. В сентябре суд освободил Коркина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» отозвала кандидатуру бывшего депутата законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина с выборов в Туринскую думу. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Дмитрий Жуков на официальном сайте партии. «Выдвижение […] Коркина — это инициатива местного отделения партии. К сожалению, коллеги не посчитали нужным своевременно прислушаться к мнению партийцев из регионального отделения. Нельзя людям, которые всеми способами уклонялись от правосудия и искусственно затягивали судебное разбирательство, использовать партию в качестве персонального лифта в политике. Тем более Коркин никогда в „Единой России“ не состоял и не будет», — сообщил Жуков. Представители партии намерены разобраться в действиях секретаря Туринского местного отделения Андрея Белоусова. Александр Коркин — экс-депутат законодательного собрания Свердловской области. Его обвиняли в непреднамеренном убийстве бизнесмена Сергея Титова. Как писало URA.RU, трагедия случилась во время катания на лодке по реке Лозьва. Во время прогулки Титов получил огнестрельное ранение в голову. Пострадавшего прооперировали, а затем перевезли в больницу Карпинска, где он скончался. Коркин утверждает, что ружье выстрелило само после того, как катер тряхнуло. Следствие настаивает на том, что оружие находилось в руках депутата. Вдова и мать покойного подозревают умысел со стороны парламентария. В июне 2021 года серовский районный суд признал депутата виновным и назначил ему наказание в виде года ограничения свободы. В сентябре суд освободил Коркина.