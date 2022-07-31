Тюменская компания начала поставку кирпичей за границу

01 августа 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Винзилинский завод производит 75 миллионов кирпичей в год (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Винзилинский завод керамических стеновых материалов (Тюменская область) готовится начать поставку экологичных кирпичей в Узбекистан. Продукция тюменского предприятия уже продается в Казахстане и по всей России. «Кирпич винзилинского завода пользуется спросом не только по всей России, но и за рубежом. Сейчас его отправляют в Казахстан. В планах наладить сотрудничество с Узбекистаном и рядом других стран», — рассказали о предприятии в эфире телеканала «Тюменское время». По словам технического директора предприятия Ильи Пуртова, характеристики лицевого кирпича говорят о том, что его можно использовать на территории всей России, от Дальнего Востока до Калининграда, во всех климатических зонах. «Мы очень много кирпича поставляем в ХМАО, Красноярск, Иркутск. И во всей остальные регионы, включая Центральную Россию», — отметил руководитель. Гендиректор завода Денис Жалнин добавил, что традиционно кирпич в Россию поставлялся из европейских стран, но предприятию удалось создать широкую линейку импортозамещающей продукции. Сейчас на заводе выпускают 45 видов кирпича из экологически чистой глины с Кыштырлинского месторождения (Тюменский район), В следующем году эту цифру планируют увеличить до 100. За год на заводе производят 75 миллионов кирпичей.

Винзилинский завод керамических стеновых материалов (Тюменская область) готовится начать поставку экологичных кирпичей в Узбекистан. Продукция тюменского предприятия уже продается в Казахстане и по всей России. «Кирпич винзилинского завода пользуется спросом не только по всей России, но и за рубежом. Сейчас его отправляют в Казахстан. В планах наладить сотрудничество с Узбекистаном и рядом других стран», — рассказали о предприятии в эфире телеканала «Тюменское время». По словам технического директора предприятия Ильи Пуртова, характеристики лицевого кирпича говорят о том, что его можно использовать на территории всей России, от Дальнего Востока до Калининграда, во всех климатических зонах. «Мы очень много кирпича поставляем в ХМАО, Красноярск, Иркутск. И во всей остальные регионы, включая Центральную Россию», — отметил руководитель. Гендиректор завода Денис Жалнин добавил, что традиционно кирпич в Россию поставлялся из европейских стран, но предприятию удалось создать широкую линейку импортозамещающей продукции. Сейчас на заводе выпускают 45 видов кирпича из экологически чистой глины с Кыштырлинского месторождения (Тюменский район), В следующем году эту цифру планируют увеличить до 100. За год на заводе производят 75 миллионов кирпичей.