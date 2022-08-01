Из-за увольнения кардиолога шадринцев везут лечиться в Курган

Из шадринской больницы скорой медпомощи уволился единственный кардиолог, пациентов везут на лечение в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Шадринской больницы скорой медицинской помощи в Курганской области уволился единственный кардиолог. На плановое лечение пациенты едут в Курган. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«В ГБУ „Шадринская больница скорой медицинской помощи“ уволился единственный врач-кардиолог. Причина увольнения — перерасчет пенсии. После перерасчета врач планирует вернуться на работу в медицинскую организацию», — говорится в ответе на запрос URA.RU.

В том числе в сентябре к работе приступит еще один кардиолог. На данный момент он заканчивает обучение в ординатуре. «Сейчас экстренную помощь шадринцам оказывают на базе терапевтического отделения шадринской центральной районной больницы (ЦРБ). Для оказания плановой помощи пациентов направляют в Курган», — отмечают в ведомстве.

Также в ведомстве уточнили, что «врач-кардиолог» является одной из дефицитных специальностей в области. В качестве привлечения сотрудников на территории Курганской области медработникам выплачивают компенсации за аренду жилья, единовременные компенсации и подъемное пособие.

До этого URA.RU писало, что глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев нарисовал схему, которая показывает, как будут объединять врачей во время реформы больниц. Терапевтов планируют отправлять на переобучение по узким профилям, в том числе по кардиологии.