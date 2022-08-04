04 августа 2022

Пожарные в ХМАО прорвались через огонь в лесу. Видео

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На кадрах видно, что огонь подходит вплотную (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

Сотрудники пожарной охраны Нягани (ХМАО) сняли на видео, как выбираются из огненной ловушки в лесу. Информация опубликована в группе «Типичная Нягань» в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята пожарной охраны города Нягань, участвующие в тушении лесного пожара на 16 км Нягань-Талинка, попали вот в такую ситуацию. Все живы», — написал анонимный автор.

На кадрах видно, что огонь подходит вплотную. В комментариях пользователи выражают благодарность за борьбу с пожарами и просят пожарных беречь себя. По оперативным данным МЧС по ХМАО, в округе зарегистрировано 58 возгораний на площади 42336 га.

В ведомство направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что смог от лесных пожаров накрыл Нижневартовск. Информация и фото опубликованы в соцсетях.

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Сотрудники пожарной охраны Нягани (ХМАО) сняли на видео, как выбираются из огненной ловушки в лесу. Информация опубликована в группе «Типичная Нягань» в соцсети «ВКонтакте». «Ребята пожарной охраны города Нягань, участвующие в тушении лесного пожара на 16 км Нягань-Талинка, попали вот в такую ситуацию. Все живы», — написал анонимный автор. На кадрах видно, что огонь подходит вплотную. В комментариях пользователи выражают благодарность за борьбу с пожарами и просят пожарных беречь себя. По оперативным данным МЧС по ХМАО, в округе зарегистрировано 58 возгораний на площади 42336 га. В ведомство направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что смог от лесных пожаров накрыл Нижневартовск. Информация и фото опубликованы в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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