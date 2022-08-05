В ХМАО срочно перебрасываются десантники из других регионов РФ

06 августа 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

В Хмао перебрасываются парашютисты, для тушения леса ручным способом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В ХМАО срочно перебрасываются 130 парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров из четырех регионов РФ. Об этом рассказал начальник Федеральной диспетчерской службы ФБУ «Авиалесоохрана» Кирилл Провин. «Для стабилизации лесопожарной обстановки на территории ХМАО прибыли 50 специалистов Авиалесоохраны из Красноярского края. 6 августа на территорию округа прибудут еще 80 парашютистов-пожарных из республики Алтай, Новосибирской и Томской областей», — рассказал Провин. Кроме этих сил, на территории округа уже борются с пожарами 47 сотрудников Авиалесоохраны из Свердловской области и 30 парашютистов из Тюменской области. Всего в тушении пожаров задействовано более тысячи человек. Ранее URA.RU сообщило, что в Ханты-Мансийск прибыл уникальный самолет-амфибия Бе-200. По ряду летно-технических характеристик, Бе-200 не имеет мировых аналогов.

В ХМАО срочно перебрасываются 130 парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров из четырех регионов РФ. Об этом рассказал начальник Федеральной диспетчерской службы ФБУ «Авиалесоохрана» Кирилл Провин. «Для стабилизации лесопожарной обстановки на территории ХМАО прибыли 50 специалистов Авиалесоохраны из Красноярского края. 6 августа на территорию округа прибудут еще 80 парашютистов-пожарных из республики Алтай, Новосибирской и Томской областей», — рассказал Провин. Кроме этих сил, на территории округа уже борются с пожарами 47 сотрудников Авиалесоохраны из Свердловской области и 30 парашютистов из Тюменской области. Всего в тушении пожаров задействовано более тысячи человек. Ранее URA.RU сообщило, что в Ханты-Мансийск прибыл уникальный самолет-амфибия Бе-200. По ряду летно-технических характеристик, Бе-200 не имеет мировых аналогов.