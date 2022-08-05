Жители Среднеуральска (Свердловская область) превратили заброшенный дом на улице Октябрьская, 8 в свалку для мусора. Об этом рассказал очевидец.
«Две дамы вышли из садов по улице Октябрьская с двумя свертками б/у поликарбоната. Все было хорошо, ведь они двигались в сторону мусорных контейнеров, находящихся недалеко. Но не дойдя до места, подходящего для выброса мусора, женщины скинули эти два свертка внутрь заброшенного дома», — рассказал очевидец сообществу «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам свердловчанина, на сделанное замечание женщины отреагировали: «А кому это помешает? Здесь и так много мусора». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Среднеуральска. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на «мусорную катастрофу» в поселках. По словам местных жителей, мусор вывозится максимум два раза в месяц, а стоимость заказать один вывоз мусора превышает десять тысяч рублей.
Фото: сообщество «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте»
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Жители Среднеуральска (Свердловская область) превратили заброшенный дом на улице Октябрьская, 8 в свалку для мусора. Об этом рассказал очевидец. «Две дамы вышли из садов по улице Октябрьская с двумя свертками б/у поликарбоната. Все было хорошо, ведь они двигались в сторону мусорных контейнеров, находящихся недалеко. Но не дойдя до места, подходящего для выброса мусора, женщины скинули эти два свертка внутрь заброшенного дома», — рассказал очевидец сообществу «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте». По словам свердловчанина, на сделанное замечание женщины отреагировали: «А кому это помешает? Здесь и так много мусора». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Среднеуральска. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на «мусорную катастрофу» в поселках. По словам местных жителей, мусор вывозится максимум два раза в месяц, а стоимость заказать один вывоз мусора превышает десять тысяч рублей.