05 августа 2022

Свердловчане превратили заброшенный дом в мусорную свалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старые общежития в Кургане, мусор, кирпичи, подвал дома, свалка, помойка
Свердловчане устроили мусорную свалку в заброшенном доме (архивное фото) Фото:

Жители Среднеуральска (Свердловская область) превратили заброшенный дом на улице Октябрьская, 8 в свалку для мусора. Об этом рассказал очевидец.

«Две дамы вышли из садов по улице Октябрьская с двумя свертками б/у поликарбоната. Все было хорошо, ведь они двигались в сторону мусорных контейнеров, находящихся недалеко. Но не дойдя до места, подходящего для выброса мусора, женщины скинули эти два свертка внутрь заброшенного дома», — рассказал очевидец сообществу «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свердловчанина, на сделанное замечание женщины отреагировали: «А кому это помешает? Здесь и так много мусора». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Среднеуральска. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на «мусорную катастрофу» в поселках. По словам местных жителей, мусор вывозится максимум два раза в месяц, а стоимость заказать один вывоз мусора превышает десять тысяч рублей.

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Жители Среднеуральска (Свердловская область) превратили заброшенный дом на улице Октябрьская, 8 в свалку для мусора. Об этом рассказал очевидец. «Две дамы вышли из садов по улице Октябрьская с двумя свертками б/у поликарбоната. Все было хорошо, ведь они двигались в сторону мусорных контейнеров, находящихся недалеко. Но не дойдя до места, подходящего для выброса мусора, женщины скинули эти два свертка внутрь заброшенного дома», — рассказал очевидец сообществу «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте». По словам свердловчанина, на сделанное замечание женщины отреагировали: «А кому это помешает? Здесь и так много мусора». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Среднеуральска. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на «мусорную катастрофу» в поселках. По словам местных жителей, мусор вывозится максимум два раза в месяц, а стоимость заказать один вывоз мусора превышает десять тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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