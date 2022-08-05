Свердловские эскортницы предлагают скидки «старичкам» в Москве

06 августа 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Эскорт-модели предлагают скидки старым знакомым Фото: Алексей Колчин © URA.RU Эскорт-модели из Свердловской области, которые переехали в Москву и не могут найти новых клиентов, делают скидки старым знакомым. Если в среднем эскорт-услуги стоят 30-40 тысяч рублей, то со скидкой — 20 тысяч. «Девушки из Екатеринбурга, которые сейчас работают в столице, в последнее время ищут клиентов, которые тоже переехали в Москву. Либо тех, которые в командировку приехали. Сами активно пишут, предлагают очень хорошие скидки по старой памяти», — цитируют «Моменты» одну из моделей. Среди плюсов такой системы — то, что со старыми клиентами привычнее работать, к тому же, они точно заплатят. Эскорт-модели просят клиентов оставлять отзывы на тематических сайтах, так как это лучшая реклама.

Эскорт-модели из Свердловской области, которые переехали в Москву и не могут найти новых клиентов, делают скидки старым знакомым. Если в среднем эскорт-услуги стоят 30-40 тысяч рублей, то со скидкой — 20 тысяч. «Девушки из Екатеринбурга, которые сейчас работают в столице, в последнее время ищут клиентов, которые тоже переехали в Москву. Либо тех, которые в командировку приехали. Сами активно пишут, предлагают очень хорошие скидки по старой памяти», — цитируют «Моменты» одну из моделей. Среди плюсов такой системы — то, что со старыми клиентами привычнее работать, к тому же, они точно заплатят. Эскорт-модели просят клиентов оставлять отзывы на тематических сайтах, так как это лучшая реклама.