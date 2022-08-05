05 августа 2022

Свердловские эскортницы предлагают скидки «старичкам» в Москве

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Эскорт-модели предлагают скидки старым знакомым Фото:

Эскорт-модели из Свердловской области, которые переехали в Москву и не могут найти новых клиентов, делают скидки старым знакомым. Если в среднем эскорт-услуги стоят 30-40 тысяч рублей, то со скидкой — 20 тысяч.

«Девушки из Екатеринбурга, которые сейчас работают в столице, в последнее время ищут клиентов, которые тоже переехали в Москву. Либо тех, которые в командировку приехали. Сами активно пишут, предлагают очень хорошие скидки по старой памяти», — цитируют «Моменты» одну из моделей.

Среди плюсов такой системы — то, что со старыми клиентами привычнее работать, к тому же, они точно заплатят. Эскорт-модели просят клиентов оставлять отзывы на тематических сайтах, так как это лучшая реклама.

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Эскорт-модели из Свердловской области, которые переехали в Москву и не могут найти новых клиентов, делают скидки старым знакомым. Если в среднем эскорт-услуги стоят 30-40 тысяч рублей, то со скидкой — 20 тысяч. «Девушки из Екатеринбурга, которые сейчас работают в столице, в последнее время ищут клиентов, которые тоже переехали в Москву. Либо тех, которые в командировку приехали. Сами активно пишут, предлагают очень хорошие скидки по старой памяти», — цитируют «Моменты» одну из моделей. Среди плюсов такой системы — то, что со старыми клиентами привычнее работать, к тому же, они точно заплатят. Эскорт-модели просят клиентов оставлять отзывы на тематических сайтах, так как это лучшая реклама.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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