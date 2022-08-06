Пермяка осудили за оскорбление полицейского

Пермяка приговорили к 180 часам обязательных работ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Гайнском муниципальном округе Перми мужчину признали виновным за публичное оскорбление представителя власти. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета по Пермскому краю.

«23 марта 2022 года в поселке Усть-Черная, осужденный, желая воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, высказал в адрес инспектора ДПС оскорбления, содержащие грубую нецензурную брань», — рассказывают в ведомстве. Оскорбить сотрудника ДПС мужчина решил из-за того, что тот задержал его знакомых.

Мужчина признан виновным по статье УК РФ «публичное оскорбление представителя власти». Приговором суда ему назначено 180 часов обязательных работ.

Ранее URA.RU писало, что пермяка осудили за оскорбление чиновника в соцсетях. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.