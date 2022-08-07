В Севастополе продлили режим террористической опасности

07 августа 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Правоохранители Севастополя обеспечивают усиленную безопасность Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе продлили до 14 августа желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщили в правительстве города. «На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий („желтый“) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 7 августа до 14 августа», — указано на сайте правительства Севастополя. Сообщается, что правоохранители принимают меры для обеспечения безопасности. В Севастополе ввели «желтый уровень» террористической опасности 31 августа. Подобные меры приняты и в других регионах РФ, которые находятся рядом с Украиной. Это связано с проведением РФ спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, из-за чего в городе отменили празднование для Военно-морского флота, передают « Невские новости ».

В Севастополе продлили до 14 августа желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщили в правительстве города. «На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий („желтый“) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 7 августа до 14 августа», — указано на сайте правительства Севастополя. Сообщается, что правоохранители принимают меры для обеспечения безопасности. В Севастополе ввели «желтый уровень» террористической опасности 31 августа. Подобные меры приняты и в других регионах РФ, которые находятся рядом с Украиной. Это связано с проведением РФ спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, из-за чего в городе отменили празднование для Военно-морского флота, передают «Невские новости».