08 августа 2022

Дым от пожаров в ХМАО окутал девять районов Челябинской области

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Хмарь из ХМАО. Челябинск , дым, хмарь, дым от лесных пожаров
Дымка продержится до 10 августа Фото:

Дым от природных пожаров в ХМАО окутал девять территорий Челябинской области. Он продержится в регионе до 10 августа, прогнозирует челябинский гидрометцентр.

«На территории девяти муниципальных образований региона (Кунашакский, Сосновский, Еткульский, Еманджелинский, Чесменский, Варненский, Карталинский районы, Челябинский и Копейский городские округа) наблюдается задымленность в результате природных пожаров в Ханты- Мансийском автономном округе. В Челябинской области действующих пожаров нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Там добавили, что ситуацию с дымом ухудшает слабый ветер. До 10 августа ситуация кардинально не изменится, поскольку ветер будет дуть с северного, северо-восточного направления со скоростью 1-3 метра в секунду. За состоянием воздуха в регионе следят три передвижные лабораторий Росприроднадзора, министерство экологии, специализированная пожарно-спасательная часть. От граждан за сутки поступило девять обращений. По состоянию на вечер 8 августа, превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Из-за пожаров в ХМАО ввели режим ЧС. На их ликвидацию уходят сотни тонн воды, однако площадь горения разрастается. Управление Роспотребнадзора по Югре утверждает, что воздух соответствует нормативным требованиям.

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Дым от природных пожаров в ХМАО окутал девять территорий Челябинской области. Он продержится в регионе до 10 августа, прогнозирует челябинский гидрометцентр. «На территории девяти муниципальных образований региона (Кунашакский, Сосновский, Еткульский, Еманджелинский, Чесменский, Варненский, Карталинский районы, Челябинский и Копейский городские округа) наблюдается задымленность в результате природных пожаров в Ханты- Мансийском автономном округе. В Челябинской области действующих пожаров нет», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Там добавили, что ситуацию с дымом ухудшает слабый ветер. До 10 августа ситуация кардинально не изменится, поскольку ветер будет дуть с северного, северо-восточного направления со скоростью 1-3 метра в секунду. За состоянием воздуха в регионе следят три передвижные лабораторий Росприроднадзора, министерство экологии, специализированная пожарно-спасательная часть. От граждан за сутки поступило девять обращений. По состоянию на вечер 8 августа, превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Из-за пожаров в ХМАО ввели режим ЧС. На их ликвидацию уходят сотни тонн воды, однако площадь горения разрастается. Управление Роспотребнадзора по Югре утверждает, что воздух соответствует нормативным требованиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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